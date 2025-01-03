Рушники можна скласти акуратно та легко й для цього вам знадобиться не більше 10 секунд, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової.

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Як правильно скласти рушники

На прасувальній дошці розправте рушник та складіть з одного кінця трикутник й загорніть навпіл, а потім закрутіть рушник у щільний ролик, а кінець закладіть під низ. У результаті ви отримаєте рулончик, який виглядає стильно та який буде легко виймати з полички.

Правильне складання рушника: дивіться відео

Як часто прати рушники

Рушник ми використовуємо досить часто – під час прийому душу вранці чи ввечері, а ще багато разів посеред дня, коли миємо руки. Щоб на рушнику не накопичувалися бактерії та бруд, його треба систематично прати. Регулярне прання допоможе підтримувати особисту гігієну.

Рушник стає вологим після кожного використання, а це є ідеальним середовищем для розмноження мікробів, тому прати рушник варто кожних 3 дні. Щоб мікроби не розмножувалися, після кожного використання їх треба висушувати.

Не кидайте в кошик для прання вологий рушник, оскільки він почне пліснявіти, погано пахнути й накопичувати зайві бактерії. Будьте обачними з рушниками для лиця. Якщо після використання на лиці з’являються висипання, одразу замініть його на інший. Руки та лице не можна витирати одним й тим же рушником.