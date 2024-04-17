Як посмажити ідеальний шашлик: секрети правильного прожарювання

Звісно ж, чимало людей вже чекають настання тепла для того, щоб вийти на природу і смажити шашлики. Але для того, щоб вони вийшли смачними, вам потрібно знати, як це правильно робити.

Соковитий, ароматний шашлик можна забезпечити дуже вдалий пікнік. Але для того, щоб він не став приводом розчарування, потрібно дізнатися про кілька трюків, які допоможуть готувати його вдало кожного разу.

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Як смажити шашлик на мангалі

Головне правило у приготуванні будь-якого шашлику – це правильна температура у мангалі. І для того, щоб шашлик вийшов смачний, вона важить не менше, ніж якість м'яса, яке ви використовуєте.

А ось для того, щоб м'ясо на вогні не стало надто сухим, шампури потрібно викладати на мангал досить щільно. Натомість відстань від шампура до вугілля в ідеалі має становити приблизно 15 – 17 сантиметрів.

Перед тим, як поставити шашлик над вугіллям, вам потрібно дати час йому або ж дровам добре прогоріти. Викладати шампури можна тільки після того, як ваше вугілля вкриється шаром білого попелу. Якщо ж ви зробите це раніше, ваше м'ясо почне горіти.

Також не думайте, що більша кількість вугілля зробить шашлик смачнішим. Цілком достатньо буде викласти його одним шаром на дні мангала. Насипати вугілля потрібно також рівномірно, щоб температура виявилася однаковою на всій температурі смаження.



Шашлик потрібно вміти смажити / Фото Pexels

Якщо ж ви хочете переконатися, що жар достатньо сильний, ви можете піднести руку до вугілля та потримати. Якщо ви можете витримати температуру, тоді можна починати смаження.

Також потрібно слідкувати за загальним часом, що ваш шашлик проводить на мангалі. Це не має бути довше, ніж 20 – 23 хвилини. Спершу вам потрібно посмажити м'ясо так, щоб на шматочках утворилася хрустка скоринка, адже тоді волога всередині залишиться закрита, і шашлик буде соковитим.

Для того, щоб на кожній стороні шашлику утворилася скоринка, потрібно не більше, ніж 1 хвилина. Тож перші кілька хвилин вам потрібно дуже часто перевертати шматочки, щоб м'ясо вкрилося рівномірно. Після цього обертати шампури потрібно кожні 2 – 3 хвилини.