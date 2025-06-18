М’ята здатна покращити сон й зняти тривожність, тому чимало людей в неспокійному стані вживають чаї з цієї рослини, щоб покращити свій стан, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Також м’ята здатна покращити імунітет, підтримує здоров’я порожнини рота, сприяє покращенню здоров’ю очей, кишківника та серця. Усі ці корисні властивості закликають вживати м’яту постійно, тому далі розповімо, як її правильно сушити.

Як правильно висушити м’яту

До поширених помилок належить сушіння м’яти на сонці. Прямі промені висмоктують ефірні олії, а листя повністю здатне вигоріти. Якщо ж зберігати її в банці без кришки, то рослина почне набирати вологу й пліснявіти. Щоб не допустити цього, скористайтеся кількома лайфхаками.

Сушіння на нитці

Обірвіть м’яту ще вранці, промийте, просушіть та зав’яжіть в пучки. Тоді підвісьте в темній кімнаті. Вже через 5 – 7 днів ламке листя стане ознакою того, що м’ята висушилася.



Сушити м'яту треба правильно / Фото Pexels

Сушіння у духовці

Потрібно увімкнути духовку на 50°C та розкласти листя на пергаментний папір. Покладіть всередину м’яту з відчиненими дверцятами, а вже через 2 години вона буде готовою. Лише уважно контролюйте процес, щоб не пересушити рослини.

Сушіння в електросушарці

Виставте температуру 35 – 40 °C, розкладіть листя та залишіть на 5 годин. Після зазначеного часу воно буде зеленим та крихким.

До речі, раніше ми вже ділилися ідеальним часом для обрізки ірисів, аби вони згодом цвіли надзвичайно пишно.

Фахівці радять зберігати рослини в скляній банці з кришкою. Щоб в банці не було вологості, варто вкинути всередину зернятко рису. Сушена м’ята здатна зберігатися впродовж року.