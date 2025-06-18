Мята способна улучшить сон и снять тревожность, поэтому многие в беспокойном состоянии употребляют чаи из этого растения, чтобы улучшить свое состояние, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Также мята способна улучшить иммунитет, поддерживает здоровье полости рта, способствует улучшению здоровья глаз, кишечника и сердца. Все эти полезные свойства призывают употреблять мяту постоянно, поэтому далее расскажем, как ее правильно сушить.

Как правильно высушить мяту

К распространенным ошибкам относится сушка мяты на солнце. Прямые лучи высасывают эфирные масла, а листья полностью способны выгореть. Если же хранить ее в банке без крышки, то растение начнет набирать влагу и плесневеть. Чтобы не допустить этого, воспользуйтесь несколькими лайфхаками.

Сушка на нитке

Оборвите мяту еще утром, промойте, просушите и завяжите в пучки. Тогда подвесьте в темной комнате. Уже через 5 – 7 дней ломкие листья станут признаком того, что мята высушилась.



Сушить мяту надо правильно / Фото Pexels

Сушка в духовке

Нужно включить духовку на 50°C и разложить листья на пергаментную бумагу. Положите внутрь мяту с открытой дверцей, а уже через 2 часа она будет готова. Только внимательно контролируйте процесс, чтобы не пересушить растения.

Сушка в электросушилке

Выставьте температуру 35 – 40 °C, разложите листья и оставьте на 5 часов. После указанного времени они будут зелеными и хрупкими.

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Специалисты советуют хранить растения в стеклянной банке с крышкой. Чтобы в банке не было влажности, стоит бросить внутрь зернышко риса. Сушеная мята способна храниться в течение года.