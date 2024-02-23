Підібрати хорошу техніку сушіння волосся може бути непросто, і вона справді залежить від вашого типу волосся. Та зробити це все ж варто, адже так ви зможете зберегти свої пасма густими, блискучими та здоровими.

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Чи краще сушити волосся на повітрі, ніж феном?

Вам може це здатися дивним, проте відповідь далеко не завжди "так". І також це не завжди "ні".

Щоб зберегти оптимальну цілісність, еластичність і силу для красивого волосся, найкращий підхід до сушіння – сушити повітрям або феном – залежатиме від кількох факторів,

– поділилася трихологиня Бріджит Хілл.

Вона переконує, що вам потрібно врахувати свою природну текстуру волосся, ту ціль щодо укладки, якої ви хочете досягти, свій спосіб життя та, безперечно, здоров'я шкіри голови.

Які типи волосся підходять для природного сушіння?

Можливо, дотримуватися звичайного сушіння волосся на повітрі захочуть люди, які мають природну текстуру кучерів – від щільних до вільної хвилі. І, звісно, ви повинні мати досить часу, щоб ваше волосся могло висохнути так повністю від коренів і до кінчиків.

Окрім того, якщо ваше волосся було випрямлене хімічним способом, вам також краще сушити його на повітрі, а не нагрівати, адже це може порушити гладкість.

І, зрештою, якщо стан та текстура вашої шкіри потребують, щоб ви часто мили волосся, і воно легко та швидко жирніє, сушіння на повітрі також буде корисним, коли це можливо.

Які типи волосся варто сушити феном?

З іншого ж боку, сушіння феном може бути чудовим варіантом для багатьох людей, які мають фарбоване волосся та нарощені пасма. Втім, варто дотримуватися кількох застережень.

Від нарощення волосся та його фарбування його текстура стає слабшою, навіть якщо процедуру виконує фахівець.

За цим типом волосся слід професійно доглядати за допомогою належного сушіння феном і ритуалу обробки волосся,

– поділилася експертка.

Якщо ж ви страждаєте від лупи, дерматиту чи інших захворювань шкіри голови, або ж маєте дуже густе волосся, тоді для вас найкращим варіантом стане поєднання сушіння феном і сушіння на повітрі.

Ви точно не хочете, щоб надлишок вологи надто довго затримувався між пасмами, адже це може сприяти росту бактерій та грибків.