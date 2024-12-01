Ялинку треба вибирати дуже уважно, якщо хочете, щоб вона простояла до Різдва та Нового року, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є кілька хитрощів, які потрібно взяти до уваги всім, хто хоче тримати вдома живу зелену красуню.

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Є кілька основних деталей, які допоможуть вам зрозуміти, чи достатньо здоровим є дерево. Від цього буде залежати наскільки довго воно зможе простояти впродовж різдвяно-новорічних свят.

Запах ялинки

Свіжий, приємний та сильний аромат є чудовим показником здорового дерева. Якщо ж запах є затхлим та пліснявим, то це може бути ознакою того, що дерево починає гнити.

Рівномірне розташування гілок

Завдяки цьому можна зрозуміти, що за деревом правильно доглядали. Лисі ділянки свідчать про те, що дерево зберігали неправильно й довго воно вдома не простоїть.

Колір

Покупцям потрібно звертати увагу на колір. Ялинка повинна мати чітко виражений зелений колір. Треба переконатися, що на ній не має ділянок із сірою чи коричневою хвоєю.



Колір ялинки має бути насичено-зеленим / Фото Unsplash

Стан голок

Голочки на ялинці мають бути гнучкими. Жорсткі голки, які легко ламаються є ознакою того, що дерево вже починає сохнути. Перевірте хвою провівши рукою по гілках. Якщо вона обпадає занадто сильно, тоді це є ознакою несвіжого дерева.

Умови зберігання

Найкраще купувати додому ту ялинку, яка продається в затіненому місці. Таким деревам буде краще адаптуватися в приміщенні.

Міцний стовбур

Позитивною ознакою ялинки є міцний стовбур. Це є ознакою того, що за деревом добре доглядали й воно правильно розвивалося.