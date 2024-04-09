На жаль, дуже часто ми навіть не помічаємо, коли забруднюємо одяг. І у таких випадках згодом доводиться мати справу не тільки із жирною, але і з застарілою плямою. Та єдине, чого ви не маєте робити – це панікувати. Всього кілька простих правил та трюків – і ситуацію можна виправити.

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Поради з виведення жирних плям

Перше, що ви маєте намагатися робити – це прати плями, поки вони ще свіжі, адже потім жир може в'їстися в тканину, і позбутися їх буде набагато складніше. А зі свіжими плямами впоратися буде легше.

Перед тим, як прати одяг, вам варто обов'язково замочувати його у теплій воді. Також зважайте на те, що відіпрати жир у холодній або надто гарячій воді буде складно, тож не варто припускатися цієї помилки. Експериментувати із народними методами на синтетичній, нейлоновій чи шовковій тканині не варто – є дуже великі шанси, що ви її зіпсуєте. Набагато кращим варіантом буде віднести одяг у хімчистку чи використати спеціальні магазинні хімічні засоби.

Будь-який засіб ви спершу маєте протестувати на невеликому шматочку тканини, який є не дуже помітним. Звісно, це забере додатковий час, але так вам не доведеться потім викидати річ, якщо засіб для неї не підходить. Не забувайте і про те, що потрібно дуже уважно читати склад усіх хімічних засобів, які ви використовуєте для виведення плям – особливо зважайте на те, чи немає там часом речовин, що відбілюють, адже тоді засіб не можна використовувати для кольорових тканин.

Далі ми наведемо кілька засобів, які ви можете використовувати для того, щоб відіпрати жирні плями – вони не тільки дієві, але і точно знайдуться у вас вдома.



Жирні плями потрібно виводити обережно / Фото Pexels

Господарське мило

Певно, це – найпростіший спосіб виведення і свіжих, і застарілих жирних плям. Господині використовують цей спосіб вже десятиліттями, тож він може підійти і для вас. Спершу намочіть шматочок мила у воді, а потім нанесіть його на забруднене місце. Так його потрібно залишити на 12 годин, і після того, як мило добре вбереться у тканину, вам потрібно буде прополоскати свій одяг у теплій воді.

Оцтовий розчин

Для цього способу вам знадобиться кілька крапель оцту. Додайте до нього таку ж кількість води та змочіть цією сумішшю жирну пляму. Залиште так на 10 – 15 хвилин. Після цього вам потрібно буде випрати одяг, як ви це робите зазвичай.

Крохмаль

Цей спосіб ідеально підійде у випадку, якщо вам доводиться мати справу із застарілою жирною плямою. Розчиніть крохмаль у воді, нагрійте її та замочіть одяг у цій рідині приблизно на 10 хвилин. Після цього тканину потрібно випрати, як і зазвичай.

Сіль

Ви могли про це не підозрювати, та звичайна сіль – це також ефективний метод у боротьбі із жирними плямами. Все, що вам потрібно зробити – це рясно посипати брудне місце сіллю, залишити на 15 хвилин, а після цього ретельно потерти щіткою.

Після цього ви можете випрати одяг у теплій воді.