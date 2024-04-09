К сожалению, очень часто мы даже не замечаем, когда загрязняем одежду. И в таких случаях впоследствии приходится иметь дело не только с жирной, но и с застарелым пятном. И единственное, чего вы не должны делать – это паниковать. Всего несколько простых правил и трюков – и ситуацию можно исправить.

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Советы по выведению жирных пятен

Первое, что вы должны стараться делать – это стирать пятна, пока они еще свежие, ведь потом жир может въесться в ткань, и избавиться от них будет намного сложнее. А со свежими пятнами справиться будет легче.

Перед тем, как стирать одежду, вам стоит обязательно замачивать ее в теплой воде. Также учитывайте то, что отстирать жир в холодной или слишком горячей воде будет сложно, поэтому не стоит допускать этой ошибки. Экспериментировать с народными методами на синтетической, нейлоновой или шелковой ткани не стоит – есть очень большие шансы, что вы ее испортите. Гораздо лучшим вариантом будет отнести одежду в химчистку или использовать специальные магазинные химические средства.

Любое средство вы сначала должны протестировать на небольшом кусочке ткани, который является не очень заметным. Конечно, это займет дополнительное время, но так вам не придется потом выбрасывать вещь, если средство для нее не подходит. Не забывайте и о том, что нужно очень внимательно читать состав всех химических средств, которые вы используете для выведения пятен – особенно учитывайте то, нет ли там порой веществ, отбеливающих, ведь тогда средство нельзя использовать для цветных тканей.

Далее мы приведем несколько средств, которые вы можете использовать для того, чтобы отстирать жирные пятна – они не только действенные, но и точно найдутся у вас дома.



Жирные пятна нужно выводить осторожно / Фото Pexels

Хозяйственное мыло

Вероятно, это – самый простой способ выведения и свежих, и застарелых жирных пятен. Хозяйки используют этот способ уже десятилетиями, поэтому он может подойти и для вас. Сперва намочите кусочек мыла в воде, а затем нанесите его на загрязненное место. Так его нужно оставить на 12 часов, и после того, как мыло хорошо впитается в ткань, вам нужно будет прополоскать свою одежду в теплой воде.

Уксусный раствор

Для этого способа вам понадобится несколько капель уксуса. Добавьте к нему такое же количество воды и смочите этой смесью жирное пятно. Оставьте так на 10 – 15 минут. После этого вам нужно будет постирать одежду, как вы это делаете обычно.

Крахмал

Этот способ идеально подойдет в случае, если вам приходится иметь дело с застарелым жирным пятном. Растворите крахмал в воде, нагрейте ее и замочите одежду в этой жидкости примерно на 10 минут. После этого ткань нужно постирать, как и обычно.

Соль

Вы могли об этом не подозревать, и обычная соль – это также эффективный метод в борьбе с жирными пятнами. Все, что вам нужно сделать – это обильно посыпать грязное место солью, оставить на 15 минут, а после этого тщательно потереть щеткой.

После этого вы можете постирать одежду в теплой воде.