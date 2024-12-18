Як і будь-який інший гаджет, з плином часу повербанк може почати тримати заряд гірше, повідомляє 24 Канал. Окрім того, вплинути на його роботу може й неправильне використання, а зокрема й невдало підібраний час для заряджання.

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Побутовий повербанк – це досить простий у використанні пристрій, але для того, щоб він працював як слід, потрібно уважно стежити за рівнем його заряду.

Як правильно заряджати повербанк?

Щоб повербанк зарядився, його потрібно підключити до комп'ютера, або ж до розетки через адаптер для USB. На кожному пристрої є 4 світлодіоди – і кожен з них показує 25% від зарядки.

Якщо горять усі чотири лампочки, це значить, що повербанк вже повністю зарядився. Для того, аби збільшити максимальну потужність повербанка, фахівці рекомендують провести 3 повних цикли зарядки – тобто потрібно повністю розрядити пристрій та зарядити до 100% три рази поспіль. Так батарея буде використовуватися на повну.

Іноді не вдається зрозуміти, чи заряджається повербанк, чи ні. Якщо ви помітили, що вже всі чотири горять, це означає, що прилад можна відімкнути від заряджання.



Повербанк потрібно заряджати за правилами / Фото Pexels

Як довго заряджається повербанк?

Час зарядки повербанку залежить від його потужності.

Повербанк малої потужності (до 5000 мАг) зазвичай заряджається 1 – 3 години.

Повербанк середньої потужності (від 5000 до 15000 мАг) заряджається 3 – 6 годин.

Повербанк великої потужності (понад 15000 мАг) заряджається від 6 годин і довше.

Що не можна робити з повербанком?

Аби пристрій і справді прослужив вам роки і не зламався, використовувати його потрібно правильно. Існує кілька поширених помилок, яких ви можете випадково припуститися.

Перш за все, ніколи не залишайте повербанк біля гарячих предметів та під прямими сонячними променями. Також для нормальної та безпечної зарядки пристрою потрібне свіже повітря, тож заряджати його в кишені чи під подушкою не рекомендується.

Коли повербанк повністю зарядиться, його потрібно відразу ж відмикати від мережі. З цієї причини не радять ставити заряджатися будь-які пристрої на ніч.

А коли телефон заряджається від повербанку, не користуйтеся ним. Так ви можете легко пошкодити USB-роз'єм.