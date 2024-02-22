Якщо ви хочете зберігати свій часник свіжим тижнями, вам потрібно знати всього кілька корисних секретів, які у цьому точно допоможуть. Тоді вам ніколи не доведеться викидати його ще до того, як встигнете використати.

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Як правильно зберігати часник

Ви могли про це і не підозрювати, проте ціла головка часнику може зберігати свіжість аж до шести місяців, якщо тільки ви будете зберігати її у сухому, затіненому місці та за кімнатної температури. Втім, як тільки ви розділяєте головку на зубчики для використання, термін свіжості часнику дуже суттєво скорочується.

І для того, щоб ваш часник не засохнув, проріс чи зацвів, вам потрібно знати один простий лайфхак зі зберігання. Зубчики часнику будуть зберігатися у холодильнику свіжими всього кілька тижнів, якщо ви просто покладете їх туди.

Та для того, щоб подовжити їхній термін зберігання, ви можете почистити часник та помістити його у невелику банку з оцтом, а потім її потрібно щільно закрити та поставити до холодильника.



Часник можна зберігати у оцті / Фото Pexels

Цей метод може гарантувати, що ваш початий часник буде залишатися свіжим протягом чотирьох місяців – а це значно довше, ніж якщо ви просто покладете його у свою кухонну шафу.

Не лякайтеся, якщо ваш часник у оцті стане синім або фіолетовим. Він абсолютно безпечний, тож ви можете сміливо використовувати його для приготування різноманітних страв.

Та якщо ви все ж не встигли використати зубчики в оцті за чотири місяці, їх таки доведеться викинути.