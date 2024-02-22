Втім не обов’язково відновлювати свіжість хліба, який вже простояв кілька днів у хлібниці, пише 24 Канал. Буває й так, що хліб може засохнути на тарілці або ж просто від того, що не був герметично запакований у крафтовий папір. У такому випадку хліб шкода викидати. Просто застосуйте кілька лайфхаків, які повернуть йому свіжість.

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Розпарення хліба в духовці

Розігрійте духовку до 180 градусів та загорніть хліб у фольгу, помістивши його на деко. Хліб скибочками розпариться за кілька хвилин, буханку варто залишити трохи надовше, приблизно на 15 хвилин.

Поради, які допоможуть повернути хлібу свіжість
Поради, які допоможуть повернути хлібу свіжість / Фото Pexels

Розпарення хліба у мікрохвильовці

Цей метод є простим та швидким. Змочіть у холодній воді кухонний паперовий рушник та обгорніть ним хліб. Поставте в мікрохвильову піч на 10 секунд. Цього буде достатньо, щоб зачерствілий хліб знову став свіжим.

Розпарення хліба у друшляку

Якщо немає світла, черствий хліб можна реанімувати іншим легким способом. Налийте у каструлю трохи води та закип’ятіть. Після того, як ви побачите бульбашки та пар, поставте зверху друшляк з хлібом та накрийте його кришкою. Через 2 хвилини хліб буде готовий до споживання.