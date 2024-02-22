Втім не обов’язково відновлювати свіжість хліба, який вже простояв кілька днів у хлібниці, пише 24 Канал. Буває й так, що хліб може засохнути на тарілці або ж просто від того, що не був герметично запакований у крафтовий папір. У такому випадку хліб шкода викидати. Просто застосуйте кілька лайфхаків, які повернуть йому свіжість.

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Розпарення хліба в духовці

Розігрійте духовку до 180 градусів та загорніть хліб у фольгу, помістивши його на деко. Хліб скибочками розпариться за кілька хвилин, буханку варто залишити трохи надовше, приблизно на 15 хвилин.



Поради, які допоможуть повернути хлібу свіжість / Фото Pexels

Розпарення хліба у мікрохвильовці

Цей метод є простим та швидким. Змочіть у холодній воді кухонний паперовий рушник та обгорніть ним хліб. Поставте в мікрохвильову піч на 10 секунд. Цього буде достатньо, щоб зачерствілий хліб знову став свіжим.

Розпарення хліба у друшляку

Якщо немає світла, черствий хліб можна реанімувати іншим легким способом. Налийте у каструлю трохи води та закип’ятіть. Після того, як ви побачите бульбашки та пар, поставте зверху друшляк з хлібом та накрийте його кришкою. Через 2 хвилини хліб буде готовий до споживання.