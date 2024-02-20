Не варто розчаровуватися, якщо у вас не все виходить приготувати на чавунній сковороді. Для того, щоб зрозуміти, як вона працює, потрібно трохи часу та терпіння. Та є кілька страв, приготування яких потрібно уникати.

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Яйця

Коли ви тільки-но купляєте нову чавунну сковороду, вона може бути дуже пористою. Яйця точно не будуть найкращим варіантом для першого приготування. Це може призвести до того, що тепло та залишки яєчного жиру будуть нерівномірно розподілені, і дно сковорідки доведеться дуже довго відчищати.

Проте з часом саме на чавунній сковорідці ви зможете приготувати найсмачнішу яєчню, адже цей посуд належить до того, що стає тільки кращим із часом.

Риба

Якщо ви все ж хочете приготувати рибу, тоді вам потрібно брати тільки товсті шматки. Для випікання ідеально підійдуть стейки тунця, адже вони добре витримують високу температуру. Проте більш ніжні види риби, такі як морський язик, камбала, лосось та тріска, можуть прилипнути до вашої сковорідки.

Після того, як ви готуєте будь-яку рибу, вам потрібно ретельно очистити та обробити сковорідку, адже інша страва, яку ви готуватимете потім, може мати несподіваний рибний присмак.

Десерти

Раніше вже згадували, що чавунні сковорідки спершу можуть бути дуже пористими, а це означає, що вони зберігають смак їжі, якщо їх не очищати правильно. Тож попри те, що велика сковорідка для брауні чи печива може виглядати привабливо, спершу ви повинні переконатися, що вона була ретельно очищена від залишків попередніх страв перед тим, як ви будете використовувати сковорідку для десерту.

Кислі продукти

Якщо ви хочете приготувати насичений томатний соус, чи м'ясо, чи маринад на основі лимона, ви маєте подумати про те, щоб використовувати інші види посуду, а не чавунну сковорідку.

Між кислотою та чавуном може виникнути реакція, яка розчинить метали з поверхні посудини. А ці метали можуть потрапити у їжу та вплинути на її якість.

Сильнодіючі інгредієнти

Коли ви готуєте їжу у чавунному посуді, вам потрібно зважати на ті продукти, які ви використовуєте. І якщо щось не прилипає до сковороди, це ще зовсім не значить, що ваша посудина не буде містити запахи від попередніх страв – особливо, коли ви готуєте особливо ароматні інгредієнти.

Для того, щоб уникнути цього, подумайте про те, щоб готувати дуже ароматні страви у іншій посудині, щоб не перенести на свої обіди сторонні запахи з минулих приготувань.