Уникнути проблеми псування хліба насправді на диво просто – все, що вам потрібно знати, так це правильний спосіб його зберігання. Саме помилки у цьому процесі можуть призводити до того, що хліб надто швидко пліснявіє.

Цікаво Чому не можна вранці застеляти ліжко: відповідь вас точно здивує

Як правильно зберігати хліб

Звісно, неприємно купувати буханець хліба, а вже за кілька днів виявити, що він вже запліснявів. Втім, деякі експерти стверджують, що пліснява – це наслідок неправильних методів зберігання. Але якщо ви зробите все правильно, ви зможете продовжити термін його зберігання щонайменше до семи днів.

Найважливіше правило, яке вам точно потрібно запам'ятати – це те, що хліб у жодному випадку не можна зберігати у холодильнику. Це може здатися нерозумним, адже холодильник – це якраз місце для зберігання продуктів харчування, проте насправді подібне розміщення призведе тільки до його псування.

Ваш хліб там може швидко почерствіти – значно швидше, ніж це сталося би за кімнатної температури.



Хліб потрібно зберігати у правильному місці / Фото Pexels

Натомість ви можете використати інший спосіб, який працюватиме ідеально – загорніть його у вощаний папір. Так ваш хліб буде м'яким, але не занадто. Все, що вам потрібно зробити – це помістити хліб у якийсь контейнер та накрити зверху провощеним папером. Або ж ви можете загорнути хліб прямо у нього.

Обгортка, що вкрита бджолиним воском, легко деформується та огортає всі куточки та щілини буханки. Черствіє хліб через те, що він втрачає вологу, а зберігання у герметичному контейнері може призвести до розмноження бактерій, і тоді він запліснявіє. Тож ідеальне рішення – це вощаний папір. Так хліб не стане твердим та не запліснявіє.