Картопля не позеленіє і не стане м'якою: ось секрет зберігання її вдома

Картопля дуже часто лежить вдома протягом усього холодного сезону. Та щоб у лютому вона залишалася такою ж смачною, потрібно подбати про кілька правил зберігання коренеплоду.

На диво, картопля – це досить вибагливий продукт, і її "характер" може проявитися саме в той час, коли ви намагаєтеся протягом місяців зберегти її свіжість. Та для того, щоб це справді вдалося, потрібно знати кілька секретів, пишуть "Аграрії разом".

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Як правильно зберігати картоплю вдома

Найкращим способом зберігання картоплі став би льох, або будь-яке інше заглиблене сховище. Саме у таких місцях у кожну пору року підтримується прохолодна температура. Якщо у вас є льох, тоді для найкращого зберігання картоплі потрібно робити не так багато, а саме:

Кожного року перед закладанням картоплі двічі обробляйте приміщення сумішшю солі, гашеного вапна, води та мідного купоросу.

Забезпечте хорошу вентиляцію у льосі.

Обов'язково провітріть приміщення перед закладанням коренеплодів.

Також картоплю спершу потрібно перебрати та забрати усі хворі та пошкоджені бульби. Вони можуть стати джерелом інфекції, і так ви можете залишитися без врожаю.

Якщо ж льоху немає, тоді можна скласти картоплю в ящиках у під'їзді чи в коридорі. Але тут є кілька проблем: коливання температур може призвести до швидшого псування овочів. Також спосіб не надто добре підходить для тривалого зберігання овочів.



Картоплю потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Але якщо ви все ж хочете зберігати картоплю безпосередньо у квартирі, тоді найкращим місцем стане балкон – але в такому випадку ящики для зберігання картоплі мають бути щільними та без щілин, а також додатково утепленими.

Втім, якщо балкон холодний, через швидке похолодання бульби можуть промерзнути та процеси гниття підуть швидше. Без вентиляції картопля також може почати гнити набагато швидше.

А ось куди картоплю точно не можна класти, так це у холодильник. Перш за все, багато продукту туди не влізе. По-друге, крохмаль в картоплі в такому середовищі почне перетворюватися на цукор, а це вплине і на смак, і на текстуру, і на користь картоплі для організму.