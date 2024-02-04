Всього кілька порад можуть повністю змінити вашу систему організації на краще, і тоді ви точно зможете легко знайти і розставити у оселі всі речі так, щоб це було справді зручно. Та для початку потрібно знати найпоширеніші помилки у зберіганні побутових речей.

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Ви купуєте контейнери без плану

Звісно, приємно мати багато контейнерів для зберігання їжі, і це може допомогти вам відчути себе організованими, але це нічого не дасть, якщо ці контейнери не відповідають вашим потребам.

Всі системи зберігання потрібно починати із плану. Скільки у вас є місця? Вам потрібні контейнери з кришкою чи без, пластикові чи скляні? Найпростіший спосіб вдало зберігати покупки, це спершу зрозуміти, що саме ви будете зберігати, і як ви збираєтеся використовувати ці предмети.

Ви використовуєте для зберігання картонні коробки

Переміщати речі з місця на місце у картонних коробках – це чудовий варіант, адже вони недорогі і надійні. Втім, експерти застерігають від їхнього використання для тривалого зберігання, особливо у випадку, якщо у них лежить одяг.

По-перше, коробки можуть перенести на одяг запах клею та картону, і видалити його буде непросто. Окрім того, ви не будете відчувати себе організованими, якщо ваші речі виглядають так, наче ви готові до переїзду у будь-яку мить.



Картонні коробки не підходять для зберігання речей / Фото Pexels

Ви зберігаєте щось "про всяк випадок"

У вас вдома є повно випадкових зарядних кабелів? Посібників із техніки, яка вже давно зламалася? Деякі предмети мають уявну цінність і вам може здаватися, що колись вони можуть вам знадобитися. І ось хороше правило, яке допоможе позбутися будь-яких сумнівів: якщо ви не користувалися цією річчю протягом року, скоріш за все, ви навряд чи будете нею користуватися і надалі.

Ви не використовуєте вертикальний простір

Якщо ви не мислите вертикально, вам буде досить складно розкласти свої речі так, щоб вам на все вистачало місця. Відрегулюйте полиці своїх шаф таким чином, щоб там влізало їх якомога більше. Подумайте також про додавання гачків на внутрішні сторони дверей та на деякі стіни.