Цвітну капусту можна смажити, пекти, готувати на пару чи на грилі – в кожному випадку вона все ще буде радувати вас багатим смаком та надзвичайним набором вітамінів. Втім, для того, щоб по-справжньому насолодитися нею, потрібно спершу розібратися, як її правильно зберігати.

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Як правильно зберігати цілу цвітну капусту

Існує кілька простих, але надзвичайно ефективних способів зберігати цвітну капусту з належною вологістю та правильним повітряним потоком. Якщо вона вже загорнута, вам потрібно послабити пластик для того, щоб трохи стимулювати потік повітря та уникнути небажаної вологи та конденсату.

Також ви можете покласти цілу головку капусти у вентильований поліетиленовий пакет та щільно загорнути його. Обирайте той спосіб, що підходить для вас найкраще, і завжди зберігайте капусту у відповідному ящику стеблом догори.

Як зберігати нарізану цвітну капусту

Якщо ж ви вже встигли розрізати суцвіття капусти, вам потрібно переконатися, що частинки максимально сухі перед тим, як класти їх до холодильника. Ви можете використати кухонний чи паперовий рушник для того, щоб висушити кожен шматок.

Після цього покладіть капусту до герметичного контейнера, або ж у перфорований поліетиленовий пакет. Так ви збережете вологу, і капуста протягом довшого часу буде залишатися свіжою.



Капусту потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Як заморозити цвітну капусту

Якщо ви знаєте, що не встигнете з'їсти цілу цвітну капусту, тоді непоганим варіантом буде заморозити її, адже такий овоч може дуже добре зберігатися у морозильній камері.

Спершу потрібно ретельно вимити овоч та нарізати його на суцвіття. Після цього бланшуйте їх у каструлі з киплячою водою приблизно дві хвилини, аж поки вони зовсім трохи не зваряться.

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Струсіть капусту, аби вона припинила готуватися. Додайте її у миску з крижаною водою на кілька хвилин та вистеліть на деко, залишивши між суцвіттями достатньо місця. Деко потрібно поставити у морозильну камеру на кілька годин, а вже після цього капусту можна розкласти у поліетиленові пакети для подальшої заморозки.

Зважайте, що у такому вигляді капуста може зберігатися до восьми місяців.