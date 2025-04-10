Чистий четвер 2025: як прибрати оселю до Великодня, щоб привернути щастя

Напередодні Великодня у Чистий четвер рекомендовано робити генеральне прибирання в оселі. Щоб привернути в життя щастя, треба позбутися зайвого й очистити дім від непотребу.

Страсний тиждень – час, кожен день якого присвячений чомусь новому, пише 24 Канал. Особливе місце в цей період займає Чистий четвер. У цей день віряни очищують не лише душу, але й власне помешкання.

Читайте також Навіть не беріться за прибирання у ці дні: тільки притягнете негаразди

День присвячують прибиранню та очищенню, оскільки світле свято Воскресіння Христове потрібно провести в чистій оселі.

Як прибрати дім в Чистий четвер

Щоб впустити у своє життя нову енергію та події, рекомендуємо позбавитися від всього зайвого та застарілого. Чим ретельніше ви очистите дім, тим більше щасливих моментів зможете залучити.

Коридор

Розпочинати прибирання варто з коридору. Помийте вхідні двері, підставку для взуття, дзеркало й витріть пил з меблів, якщо вони є в коридорі.

Кухня

Після коридору потрібно перейти до кухні. Дезінфікуючими засобами протріть стільницю та поверхні. За допомогою розчину на основі води та засобу для миття посуду витріть вологою ганчіркою шафи з внутрішньої та зовнішньої сторони. Далі розпочинати очищення плитки, мікрохвильовки та холодильника.



Плитку на кухні треба ретельно очистити / Фото Pexels

Ванна кімната

У ванній за допомогою спеціальних засобів помийте всю сантехніку, ванну та умивальник. Не забудьте приділити увагу пральній машинці й ретельно очистити гумку від залишків, які накопичуються після прання. Також вимийте туалет та скористайтеся різними способами від видалення іржі.

Вітальня

У вітальні протріть меблі, пропилососьте килим та наведіть порядок у шафах. Якщо є речі, які ви більше не носите – не жалійте їх викинути. Чим швидше ви від них позбудетеся, тим швидше у ваше життя прийде щось нове.

Спальня

На завершення треба навести порядок у спальні. Перед Великоднем почистіть матрац, переодягніть нову постіль та вичистіть все з-під ліжка.

Пропилососити й витерти пилюку потрібно у всіх кімнатах. Після цього треба приділити час витиранню дзеркал та вікон. Обов’язково приділіть час пранню й виперіть всі речі – від одягу до тюлів й шторів.

Кажуть, що для того, щоб у життя прийшло щось нове, треба повністю позбутися від речей, які нагадують минуле. Тому без жодних докорів сумління викиньте все, що навіює вам сум. Також треба позбутися від старих та пошкоджених речей, які лише лежать та займають багато місця.