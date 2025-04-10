Чистый четверг 2025: как убрать дом к Пасхе, чтобы привлечь счастье

Накануне Пасхи в Чистый четверг рекомендуется делать генеральную уборку в доме. Чтобы привлечь в жизнь счастье, надо избавиться от лишнего и очистить дом от хлама.

Страстная неделя – время, каждый день которого посвящен чему-то новому, пишет 24 Канал. Особое место в этот период занимает Чистый четверг. В этот день верующие очищают не только душу, но и собственное помещение.

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День посвящают уборке и очищению, поскольку светлый праздник Воскресения Христова нужно провести в чистом доме.

Как убрать дом в Чистый четверг

Чтобы впустить в свою жизнь новую энергию и события, рекомендуем избавиться от всего лишнего и устаревшего. Чем тщательнее вы очистите дом, тем больше счастливых моментов сможете привлечь.

Коридор

Начинать уборку стоит с коридора. Помойте входную дверь, подставку для обуви, зеркало и вытрите пыль с мебели, если она есть в коридоре.

Кухня

После коридора нужно перейти к кухне. Дезинфицирующими средствами протрите столешницу и поверхности. С помощью раствора на основе воды и средства для мытья посуды вытрите влажной тряпкой шкафы с внутренней и внешней стороны. Далее начинать очистку плитки, микроволновки и холодильника.



Плитку на кухне надо тщательно очистить / Фото Pexels

Ванная комната

В ванной с помощью специальных средств помойте всю сантехнику, ванну и умывальник. Не забудьте уделить внимание стиральной машинке и тщательно очистить резинку от остатков, которые накапливаются после стирки. Также вымойте туалет и воспользуйтесь различными способами от удаления ржавчины.

Гостиная

В гостиной протрите мебель, пропылесосьте ковер и наведите порядок в шкафах. Если есть вещи, которые вы больше не носите – не жалейте их выбросить. Чем быстрее вы от них избавитесь, тем быстрее в вашу жизнь придет что-то новое.

Спальня

В завершение надо навести порядок в спальне. Перед Пасхой почистите матрас, переоденьте новую постель и вычистите все из-под кровати.

Пропылесосить и вытереть пыль нужно во всех комнатах. После этого надо уделить время вытиранию зеркал и окон. Обязательно уделите время стирке и постирайте все вещи – от одежды до тюлей и штор.

Говорят, что для того, чтобы в жизнь пришло что-то новое, надо полностью избавиться от вещей, которые напоминают прошлое. Поэтому без всяких угрызений совести выбросьте все, что навевает вам грусть. Также надо избавиться от старых и поврежденных вещей, которые только лежат и занимают много места.