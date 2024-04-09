Рослина, яку дуже важко знищити, може принести цілу масу незручностей і для вашого саду, і для городу. Та, на щастя, є методи, які допоможуть вам назавжди забути про цю проблему.

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Як позбутися хмелю

Найпростіший метод винищити цю рослину на ділянці вимагає і підготовки, і терпіння. Втім, він точно вразить вас своєю ефективністю. Все, що вам потрібно зробити – це за допомогою великої лопати перекопати землю на глибину приблизно 30 сантиметрів – так ви можете витягнути все коріння хмелю. Цей процес може зайняти досить багато часу, та в результаті ви позбудетеся кореневої системи рослини.

Допоможе тут також сіль – після того, як ви розгорнете землю біля коріння хмелю, вам потрібно щедро посипати її сіллю – шар має бути не менше, ніж 1 сантиметр. Ви також можете повторити процедуру згодом ще кілька разів – це підсилить її ефективність.



Хміль може заважати росту інших рослин / Фото Pexels

Чим можна обприскати хміль

Якщо ви не хочете витрачати час на викорчовування хмелю, ви можете скористатися і іншими ефективними методами. Дієвим проти хмелю може бути оцет. Його вам потрібно розвести із водою у пропорції 1:1 і полити від корінь та на листя. Так ви можете знизити цей бур'ян. Якщо ж перше обприскування не дало бажаного результату, ви можете повторно застосувати розчин.

Втім, найбільш ефективним, звісно, буде застосування хімічних речовин. Вони вважаються уже ефективним способом боротьби із хмелем на довгий термін. Ви можете використати гербіциди для того, щоб обприскувати листя та стебла хмелю, або ж вносити цей засіб під корінь рослини.

Другий спосіб буде більш вдалим, адже так ви зможете уникнути пошкодження сусідніх рослин, і водночас знищити надокучливий бур'ян.