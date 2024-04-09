Растение, которое очень трудно уничтожить, может принести целую массу неудобств и для вашего сада, и для огорода. Но, к счастью, есть методы, которые помогут вам навсегда забыть об этой проблеме.

Интересно Не сажайте папоротник возле дома: он приносит только проблемы

Как избавиться от хмеля

Самый простой метод истребить это растение на участке требует и подготовки, и терпения. Впрочем, он точно поразит вас своей эффективностью. Все, что вам нужно сделать – это с помощью большой лопаты перекопать землю на глубину примерно 30 сантиметров – так вы можете вытащить все корни хмеля. Этот процесс может занять достаточно много времени, и в результате вы избавитесь от корневой системы растения.

Поможет здесь также соль – после того, как вы развернете землю у корней хмеля, вам нужно щедро посыпать ее солью – слой должен быть не менее, чем 1 сантиметр. Вы также можете повторить процедуру впоследствии еще несколько раз – это усилит ее эффективность.



Хмель может мешать росту других растений / Фото Pexels

Чем можно опрыскать хмель

Если вы не хотите тратить время на выкорчевывание хмеля, вы можете воспользоваться и другими эффективными методами. Действенным против хмеля может быть уксус. Его вам нужно развести с водой в пропорции 1:1 и полить от корней и на листья. Так вы можете снизить этот сорняк. Если же первое опрыскивание не дало желаемого результата, вы можете повторно применить раствор.

Впрочем, наиболее эффективным, конечно, будет применение химических веществ. Они считаются уже эффективным способом борьбы с хмелем на долгий срок. Вы можете использовать гербициды для того, чтобы опрыскивать листья и стебли хмеля, или вносить это средство под корень растения.

Второй способ будет более удачным, ведь так вы сможете избежать повреждения соседних растений, и одновременно уничтожить надоедливый сорняк.