Плями сіро-бурого кольору з'являються на металі під впливом повітря і води. І якщо боротьба з іржею вам вже набридла, ви можете спробувати нові, більш ефективні методи, які допоможуть або прибрати, або принаймні сповільнити розвиток іржі.

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Використайте оцет

Для того, щоб ефективно прибрати іржу, ви можете використати звичайнісінький оцет, який точно знайдеться у вашій квартирі. Вся річ у тому, що оцет – це кислота, яка може роз'їсти іржу за лічені хвилини.

Якщо ж у вас заржавіли предмети посуду чи якісь інструменти, ви можете змочити серветку та протерти їх перед очищенням. А після цього вам потрібно взяти таз та наповнити його оцтом, а після цього занурити предмети у нього і залишити так на цілий день.

Після цього дістаньте предмети та промийте їх під холодною водою. Та під час контакту з оцтом не забувайте використовувати гумові рукавички.

Якщо ж очистити вам потрібно великі металеві предмети, які ви не можете помістити у таз, ви можете спершу протерти їх паперовими серветками до сухості, а після цього змастити оцтом.

Залиште його на кілька годин, а після цього добре потріть предмет щіткою та змийте водою.

Лимонна кислота

Лимонна кислота – це фактично чудо-порошок, який може впоратися з багатьма проблемами в домі. Знайти її можна у будь-якому магазині, і вона може чудово впоратися із іржею.

Її плюс полягає у тому, що вона видаляє іржу, але при цьому не розчиняє залізо. Тож для того, щоб очистити метал, вам потрібно спершу помити ці частини металу з милом.

Після цього налийте у стару чашку теплої води. Розчиніть у ній 100 грамів кислоти, а після цього залиште предмети у розчині на цілий день. Після цього вийміть предмети та протріть їх паперовим рушником.

Харчова сода

Легку корозію на металевих виробах можна прибрати за допомогою звичайної харчової соди. Цей метод – найшвидший, але від цього він не стає менш дієвим.

Для нього вам потрібно змішати густу суміш із соди та води та нанести її на поверхню, де ви помітили іржу. Потримайте її там пів години. Згодом за допомогою міцної щітки потріть місце, щоб видалити замішки суміші.