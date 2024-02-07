Поява цвілі у ванній кімнаті навряд чи кого-небудь дивує, адже у цій кімнаті є буквально усі необхідні умови для її зростання: там майже завжди волого, тепло та не вистачає провітрювання.

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Як прибрати плісняву з ванної?

Виникнення плісняви і цвілі може не тільки зіпсувати загальний вигляд вашої кімнати, але і бути досить небезпечним для здоров'я. Тож про те, щоб позбутися грибка, потрібно подбати якомога швидше.

Та боротися з нею можна довго, якщо не знати правильних способів. Потрібно знати, що спершу з'являється грибниця, від якої і відходять відростки, і так пліснява розростається. Тож для того, щоб позбутися плісняви назавжди, вам потрібно знайти цю грибницю та прибрати її.

Пам'ятайте про те, що лусочки плісняви можуть поширюватися у повітрі та потрапляти у тіло, а там провокувати різноманітні неприємні захворювання.



Прибирати плісняву з ванної потрібно обов'язково / Фото Pexels

Отож, прибрати цвіль можна за допомогою кількох ефективних методів.

Промислові засоби

Для початку ви можете спробувати скористатися мідним купоросом. Цей засіб може чудово впоратися із цвіллю на стінах ванної кімнати. Для того, щоб приготувати спеціальний розчин для чищення, вам потрібно розвести 100 грамів речовини та 10 літрів води.

Коли розчин буде готовий, промажте пензликом усі поверхні. Не варто уникати навіть тих ділянок, де ви візуально не помічаєте грибок. Після цього ванну потрібно якісно вимити та просушити. Не забудьте хоча би на добу залишати двері кімнати відчиненими для провітрювання.

Також ви можете скористатися відбілювачем. Цей хлорний засіб потрібно перетворити на розчин – літр відбілювача додається на відро води. Попри те, що засіб має досить неприємний запах, він точно завадить поширенню грибка та зможе захистити вас від повторного зараження кімнати пліснявою.

Якщо ж ви хочете бути максимально впевненими за результат, ви можете придбати і спеціальні промислові засоби для боротьби із пліснявою. З їхньою допомогою ви можете протерти усі поверхні у ванній кімнаті і назавжди позбутися надокучливого грибка.

Народні методи

Якщо ж ви не хочете використовувати у своїй ванній кімнаті сильну хімію, не біда – ви можете взяти звичайні народні засоби, і вони спрацюють не гірше. Особливо вони корисні для людей, які мають алергію або ж підвищену чутливість до хімічних засобів.

Один із простих і дієвих методів – це оцет та сода. Щойно ви помітили появу плісняви у ванній кімнаті, вам потрібно засипати уражене місце содою, а потім полити оцтом, поки не з'явиться піна. Коли ж вона осяде, ви можете вимити ванну звичайним мильним розчином.

Також ви можете спробувати і борну кислоту. Ви можете бути здивовані, але це також чудовий варіант для боротьби із пліснявою. Вам потрібно зробити суміш – склянка води, пів склянки оцту та перекису водню та 50 грамів борної кислоти. Завдяки такій суміші ви легко видалите плісняву, та не варто після цього користуватися ванною кілька годин.