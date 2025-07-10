Яких плазунів можна зустріти у саду, чому вони туди приходять і як діяти у разі небажаного "гостя" – розкаже 24 Канал.

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Хто саме може оселитися у саду

Найчастіше в садах, городах або поблизу сільських будинків трапляються такі види змій:

Вуж звичайний – найбільш поширений і абсолютно безпечний. Має характерні жовті плями біля голови, не агресивний.

Зверніть увагу! Раніше ми писали про те, що вужів не варто вбивати. Вони є безпечними для людини, не мають отрути і рідко нападають.

Мідянка – невелика змія, часто плутається з гадюкою через подібне забарвлення. Проте неотруйна.

Гадюка звичайна – єдиний отруйний вид, який справді становить небезпеку. Має зигзагоподібну лінію вздовж спини.

Чому змії з'являються у садах

Змії шукають теплі, спокійні місця з великою кількістю їжі. Якщо у вашому саду є купи гілля, каміння, дрова, або трава не підстрижена – це ідеальне середовище для плазунів. А якщо поруч є гризуни, жаби або комахи – це ще й джерело їжі.

Чи варто боятися

У більшості випадків – ні. Вужі та мідянки не становлять небезпеки для людини. Вони, навпаки, можуть бути корисними – зменшують кількість мишей у саду. Проте при зустрічі з гадюкою слід дотримуватися обережності.



Які змії можуть поселитися в саду / Фото Unsplash

Як запобігти появі змій у дворі:

Регулярно косіть траву та прибирайте сміття.

Зберігайте дрова та будівельні матеріали в закритих місцях.

Не залишайте харчові відходи та прикорм для тварин просто неба.

До речі, фахівці радять не застосовувати хімікати чи отрути проти змій – це небезпечно для вас і природи. У разі регулярної появи змій краще звернутися до екологічної служби або місцевих рятувальників.