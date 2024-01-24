Якщо на вашому улюбленому светрі з'явилися ковтунці, це зовсім не означає, що відтепер ви маєте носити його тільки вдома. Волохаті клубочки поступово надають одягу поношеного і старого вигляду, проте якщо їх прибрати, він знову виглядатиме чудово.

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Використайте машинку для стрижки ковтунців

В інтернеті ви можете знайти безліч різноманітних моделей машинок, що можуть видаляти ковтунці. І придбання такої – це найпростіший і найбільш надійний спосіб позбутися цих клубочків.

Прибори можуть працювати і від електроенергії, і від батарейок. Ціна в них може бути зовсім невелика – ви можете легко відшукати спеціальну машинку у межах 200 гривень. Формою ця машинка нагадує електробритву. І серед переваг цього методу – такий пристрій точно не пошкодить улюблений одяг.

Скористайтеся бритвою

Якщо ви поспішаєте, або ж просто не хочете витрачати гроші на спеціальний інструмент, є швидший і бюджетніший метод – звичайнісінька бритва. Як тільки ви побачили скручені кульки шерсті на піджаку чи спідниці, візьміть бритву та обережно "поголіть" тканину.

Бритва точно знайдеться у вас вдома, і з нею ви можете за лічені хвилини надати елементу одягу "товарного вигляду". Та будьте обережні, щоб не пошкодити одяг. Після того, як відкладете бритву, пройдіться по місцю на тканині сухою серветкою, щоб прибрати залишки шерсті.

Як ще можна видалити ковтунці

Насправді впоратися із проблемою можна за допомогою безлічі інструментів, що точно знайдуться у вас вдома: наприклад, пемза, наждачка, скотч, ролик для одягу чи жорстка губка.

Та пам'ятайте, що усі маніпуляції із тканинами потрібно проводити максимально обережно, щоб не утворити нових ковтунців чи не створити потертості. Такі способи чудово підходять для виробів із поліестеру та інших ненатуральних тканин, але ось терти губкою шовк точно не варто.