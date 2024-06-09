Комари зникнуть з подвір'я: позбутися комах цілком реально

Попрацювати у спекотні літні дні досить непросто, і доводиться чекати прохолоди вечора. Втім, тоді з'являється інша проблема – десятки голодних комарів.

Комарі можуть стати справжньою великою проблемою, якщо не знати, як з ними боротися. Та терпіти їхню присутність зовсім необов'язково, адже ви дуже просто можете їх прибрати зі своєї ділянки.

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Як позбутися комарів на ділянці

Дуже часто для боротьби із комарами користуються народними методами. На жаль, вони будуть трохи менш ефективними та більш трудомісткими, зате залишаються безпечними та екологічними. І ось кілька таких рецептів.

Рослини-репеленти

Як і решта комах, комарам не подобаються пряні культури. Після того, як ви посадите такі рослини у себе на ділянці, ви можете збити із пантелику настирливих комах та захистити свою ділянку. Вам можуть стати у пригоді чорнобривці, меліса, базилік, котовник та часник. Окремі види пеларгонії також стануть прикрасою саду та захистять його від комарів.



Деякі рослини відлякують комарів / Фото Pexels

Ефірні олії

Олії з репелентних рослин мають дуже схожі здібності. Олії потрібно наносити на шкіру у кількох місцях, і це допоможе відлякати комарів. Вам підійдуть хвойні олії, а також запах м'яти, валеріани, чайного дерева та полину.

Саморобні пастки

Ви можете використовувати різноманітні модифікації пристроїв для ловлі комарів – від пластикових пляшок до інших місткостей, які заповнюють розчином-приманкою. Для цього ви можете змішати цукор, дріжджі та воду. Розміщувати їх варто якомога далі від місць відпочинку.