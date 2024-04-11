Пирій швидко зникне з городу: спробуйте ці 3 способи

Бур'ян сам собою може бути неприємним, але пирій чимало садівників не люблять особливо. Він швидко росте, погано видаляється і постійно повертається на ділянку.

Пирій – це найбільший ворог будь-якого городника чи садівника. Цей бур'ян, певно, найскладніше вивести, а поширюється городом він надзвичайно швидко.

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Як вивести пирій з городу

Звісно, для того, щоб позбутися пирію, можна використати різноманітні хімікати, та цей спосіб не підходить для багатьох садівників з різних причин. Та це не значить, що ви повинні миритися із цим бур'яном. Натомість ви можете спробувати інші, природні способи.

Наприклад, дуже корисним буде покриття землі руберойдом, скошеною травою, агроволокном чи соломою. Так пирію не вистачатиме сонячного світла, і рано чи пізно він загине. Особливо ефективним цей метод буде на засмічених ділянках, адже він не вимагає великих витрат.

Чим можна знищити пирій?

Найбільш ефективний засіб проти пирію – це гербіциди. Ви можете скористатися такими, як Раундап, Ураган чи Гліфос, або і іншими. Ці препарати можуть пригнічувати кореневу систему пирію після обробки листя бур'яну. Та під час використання таких засобів потрібно дотримуватися усіх рекомендацій виробника та обов'язково носити засоби індивідуального захисту.



Пирій потрібно прибирати з городу / Фото Pexels

Народні засоби проти пирію

Якщо ви хочете перешкодити бур'яну доступ на вашу грядку, ви можете закопати по її периметру металеві листи чи смужки шиферу висотою у приблизно 20 сантиметрів. Також ви можете скористатися розчинами води та солі – вони можуть уповільнювати ріст пирію. Втім, вам варто враховувати і те, що ці засоби можуть вплинути негативно і на ті культури, які ви намагаєтеся вирощувати на ділянці.

Коли ви знаєте ці методи та як вони діють, ви можете легко підібрати той засіб, який буде найкращим саме для вашого городу. Та пам'ятайте, що, як не дивно, пирій має також і свої корисні здібності – його використовують навіть у медичних цілях. Втім, його небажану присутність на городі все ж можна контролювати.