Пліснява з вікон зникне раз і назавжди: елементарний спосіб

Грибок і пліснява на вікнах – це не тільки неприємно, але й небезпечно. Особливо, коли пліснява стає чорною.

Боротьбу з пліснявою потрібно починати одразу ж, щойно ви її помітили, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Частинки плісняви можуть швидко поширюватися по вікну, а тоді проникнути у повітря, простір навколо та навіть сусідні меблі.

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Чому на вікнах з'являється цвіль?

Перед тим, як починати позбуватися від цвілі, варто б зрозуміти, чому вона взагалі з'являється на вікнах. Ось кілька основних причин:

підвищена вологість;

протікання труб;

недостатній потік повітря у приміщенні;

нерегулярне прибирання.

Для профілактики плісняви вікна та рами радять очищати регулярно – навіть, якщо ви не бачите жодних ознак грибка. Якщо так не робити, незабаром бактерії виступлять назовні, і позбутися плісняви буде набагато складніше.



Плісняву на вікнах потрібно одразу ж прибирати / Фото Pexels

Як позбутися плісняви на вікнах?

Насправді немає нічого складного у боротьбі з пліснявою, адже бактерії – це ще зовсім не вирок. Потрібно тільки запастися кількома інструментами, зокрема знадобляться:

зубна щітка;

ватяні палички та диски;

засіб для чищення;

ганчірка.

Якщо ви не хочете користуватися покупним засобом, з пліснявою можуть впоратися також і домашні мийні засоби, які можна легко приготувати з інгредієнтів, що вже є під рукою. Наші бабусі дуже часто для боротьби з пліснявою користувалися содою.

З неї потрібно приготувати пасту: на 3 столові ложки засобу додайте ложку теплої води. Ретельно перемішайте засіб та викладіть його на поверхню. Щіткою втирайте засіб та залиште так на 10 хвилин, після чого ще раз потріть зубною щіткою та змийте.

Інший популярний народний засіб – це оцет та сода. Потрібно використовувати їх так само як і попередній спосіб, тільки замість води використати ложку оцту. Після нанесення на плісняву потрібно залишити засіб на 20 – 40 хвилин, аби він як слід подіяв. Після цього залишки засобу потріть зубною щіткою, змийте водою та витріть насухо.

Лимонна кислота – це ще один популярний метод, який використовують досить часто, будь це грибок чи забитий санвузол. Використовувати її потрібно за тим самим принципом, що й соду – адже вони навіть схожі за консистенцією.

Цілу упаковку лимонної кислоти потрібно змішати з кількома ложками води та нанести пасту на частину вікна, де ви помітили цвіль. Почекайте близько пів години – і грибка як не було!