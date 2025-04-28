Плесень с окон исчезнет раз и навсегда: элементарный способ
- Плесень на окнах может появляться из-за повышенной влажности, протекания труб, недостаточный поток воздуха и нерегулярная уборка.
- Для борьбы с плесенью рекомендуется использовать зубную щетку, ватные палочки, чистящие средства, соду или уксус, а также лимонную кислоту.
- Домашние средства, такие как паста из соды и воды, уксус с содой, и лимонная кислота, могут эффективно удалять плесень с окон.
- Регулярная очистка окон и рам может предотвратить появление плесени.
Грибок и плесень на окнах это не только неприятно, но и опасно. Особенно, когда плесень становится черной.
Борьбу с плесенью нужно начинать сразу же, как только вы ее заметили, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Частицы плесени могут быстро распространяться по окну, а потом проникнуть в воздух, пространство вокруг и даже соседнюю мебель.
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Почему на окнах появляется плесень?
Перед тем, как начинать избавляться от плесени, стоило бы понять, почему она вообще появляется на окнах. Вот несколько основных причин:
- повышенная влажность;
- протекание труб;
- недостаточный поток воздуха в помещении;
- нерегулярная уборка.
Для профилактики плесени окна и рамы очищают регулярно – даже, если вы не видите никаких признаков грибка. Если так не делать, вскоре бактерии выступят наружу, и избавиться от плесени будет намного сложнее.
Плесень на окнах нужно сразу же убирать / Фото Pexels
Как избавиться от плесени на окнах?
На самом деле нет ничего сложного в борьбе с плесенью, ведь бактерии – это еще совсем не приговор. Нужно только запастись несколькими инструментами, в частности понадобятся:
- зубная щетка;
- ватные палочки и диски;
- чистящее средство;
- тряпка.
Если вы не хотите пользоваться покупным средством, с плесенью могут справиться также и домашние моющие средства, которые можно легко приготовить из ингредиентов, что уже есть под рукой. Наши бабушки очень часто для борьбы с плесенью пользовались содой.
Из нее нужно приготовить пасту: на 3 столовые ложки средства добавьте ложку теплой воды. Тщательно перемешайте средство и выложите его на поверхность. Щеткой втирайте средство и оставьте так на 10 минут, после чего еще раз потрите зубной щеткой и смойте.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно помыть окна так, чтобы на них не осталось разводов.
Другое популярное народное средство – это уксус и сода. Нужно использовать их так же как и предыдущий способ, только вместо воды использовать ложку уксуса. После нанесения на плесень нужно оставить средство на 20 – 40 минут, чтобы он как следует подействовал. После этого остатки средства потрите зубной щеткой, смойте водой и вытрите насухо.
Лимонная кислота – это еще один популярный метод, который используют довольно часто, будь это грибок или забитый санузел. Использовать ее нужно по тому же принципу, что и соду – ведь они даже похожи по консистенции.
Целую упаковку лимонной кислоты нужно смешать с несколькими ложками воды и нанести пасту на часть окна, где вы заметили плесень. Подождите около получаса – и грибка как не бывало!