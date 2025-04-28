Плесень с окон исчезнет раз и навсегда: элементарный способ

Грибок и плесень на окнах это не только неприятно, но и опасно. Особенно, когда плесень становится черной.

Борьбу с плесенью нужно начинать сразу же, как только вы ее заметили, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". Частицы плесени могут быстро распространяться по окну, а потом проникнуть в воздух, пространство вокруг и даже соседнюю мебель.

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Почему на окнах появляется плесень?

Перед тем, как начинать избавляться от плесени, стоило бы понять, почему она вообще появляется на окнах. Вот несколько основных причин:

повышенная влажность;

протекание труб;

недостаточный поток воздуха в помещении;

нерегулярная уборка.

Для профилактики плесени окна и рамы очищают регулярно – даже, если вы не видите никаких признаков грибка. Если так не делать, вскоре бактерии выступят наружу, и избавиться от плесени будет намного сложнее.



Плесень на окнах нужно сразу же убирать / Фото Pexels

Как избавиться от плесени на окнах?

На самом деле нет ничего сложного в борьбе с плесенью, ведь бактерии – это еще совсем не приговор. Нужно только запастись несколькими инструментами, в частности понадобятся:

зубная щетка;

ватные палочки и диски;

чистящее средство;

тряпка.

Если вы не хотите пользоваться покупным средством, с плесенью могут справиться также и домашние моющие средства, которые можно легко приготовить из ингредиентов, что уже есть под рукой. Наши бабушки очень часто для борьбы с плесенью пользовались содой.

Из нее нужно приготовить пасту: на 3 столовые ложки средства добавьте ложку теплой воды. Тщательно перемешайте средство и выложите его на поверхность. Щеткой втирайте средство и оставьте так на 10 минут, после чего еще раз потрите зубной щеткой и смойте.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно помыть окна так, чтобы на них не осталось разводов.

Другое популярное народное средство – это уксус и сода. Нужно использовать их так же как и предыдущий способ, только вместо воды использовать ложку уксуса. После нанесения на плесень нужно оставить средство на 20 – 40 минут, чтобы он как следует подействовал. После этого остатки средства потрите зубной щеткой, смойте водой и вытрите насухо.

Лимонная кислота – это еще один популярный метод, который используют довольно часто, будь это грибок или забитый санузел. Использовать ее нужно по тому же принципу, что и соду – ведь они даже похожи по консистенции.

Целую упаковку лимонной кислоты нужно смешать с несколькими ложками воды и нанести пасту на часть окна, где вы заметили плесень. Подождите около получаса – и грибка как не бывало!