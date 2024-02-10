Цвіль має здатність швидко поширюватися, тож якщо цей процес запустити, то цвіль може зайняти чималу частину поверхні на стіні. Вбити цвіль та грибок можуть звичайні продукти, які знайдуться в кожного на кухні.

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Лайфхак №1

Змішайте склянку оцту з четвертиною чашки миючого засобу у відрі з теплою водою. Оцет в дії з миючим засобом здатні за лічені секунди прибрати цвіль зі стін.

Лайфхак №2

Якщо цвіль дуже стара та навіть в’їлася під фарбу, тоді використовуйте пасту з соди та порошку. Насипте два розчини у воду, щоб отримати консистенцію пасти.

Уражені ділянки чистіть цією сумішшю за допомогою щітки, яка допоможе швидше прибрати цвіль. Однак чистити треба обережно, аби щетина не пошкодила фарбу. Після цього використовуйте суміш жорсткою стороною губки для миття посуду, витираючи круговими рухами.

Якщо ділянки з цвіллю дуже великі – постійно промивайте щітку та губку або ж змінюйте їх, аби запобігти поширенню спор цвілі. Після цього зайву вологу та залишки цвілі приберіть за допомогою сухої ганчірки.