Дерев'яні меблі можуть додати тепла і затишку будь-якому дизайну, але вони також потребують і догляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Якісні дерев'яні меблі створені для того, аби служити довго, але подряпини на них можуть забрати частину привабливості.

Цікаво 4 найздоровіші способи приготування картоплі: ви й не здогадувалися

Вода

Вірите ви чи ні, але звичайна вода може бути дуже корисною для того, аби позбутися подряпин на дерев'яних меблях. Ось що потрібно зробити: намочіть трохи тканину з мікрофібри теплою водою та пройдіться по подряпині. Якщо вона невелика, то цього методу буде більш ніж достатньо для того, аби приховати пошкодження.

Лимонний сік

Невеликі подряпини також іноді можна видалити і за допомогою лимонного соку. Іноді це може розчинити подряпину та якимось чином приховати її від ока. Після того, як ви очистите ділянку від бруду та пилу, нанесіть на серветку з мікрофібри трохи лимонного соку та тріть подряпини кілька хвилин.



Лимонний сік може прибрати подряпини / Фото Pexels

Фломастери та маркери

Цей спосіб – один з найпростіших для того, аби прибрати подряпини з меблів. Вам потрібно просто використати фломастер відповідного кольору, і тоді від подряпини не залишиться навіть сліду. Але перед тим, як їх використовувати, потрібно спершу також очистити зону навколо, а згодом видалити залишки фарби.

Горіх

Так, звичайнісінький волоський горіх може впоратися з проблемою на меблях. Все, що потрібно зробити, це почистити його та втирати м'якоть протягом деякого часу в подряпину. Він виділятиме природні олії, які "тануть" на поверхні, і це допоможе заповнити прогалини у дереві.

Бджолиний віск

Віск – це ще одна речовина, яку дуже рекомендують експерти для очищення від подряпин на дереві. Вам потрібно просто розтерти трохи воску на пальцях, а тоді нанести його на дерево. Після цього обережно зітріть залишки.