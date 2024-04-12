Малюнки на одязі можуть бути приємними, та часом вони набридають. А іноді трапляється так, що принт починає тріскатися, і через це вся річ виглядає вже поношеною, навіть якщо сама тканина залишається у хорошому стані. Тоді ви можете прибрати принт та зробити футболку однотонною.

Цікаво Фатальна помилка, яка згубить врожай: що не можна садити біля полуниці

Використайте праску

Найпростіший спосіб прибрати малюнок із футболки – це скористатися праскою. Для цього вам знадобиться прасувальна дошка, сухий рушник, волога тканина, ніж та, звісно ж, сама праска.

Спершу викладіть футболку на прасувальну дошку чи іншу рівну поверхню. Під малюнок з внутрішнього боку футболки вам потрібно підкласти сухий рушник – це допоможе захистити інший бік від високої температури. Зверху на малюнок підстеліть вологу тканину, змочену холодною водою Тканину також потрібно добре віджати, щоб вона не була надто мокрою. Саме таким способом ви можете захистити свою праску від налипання розплавленого малюнка.

Нагріту праску потрібно поставити на вологу тканину поверх малюнка на одязі. Злегка натисніть праскою на малюнок, щоб він ретельно прогрівся. Праску потрібно знати, коли волога тканина під нею повністю висохне – ви можете прислухатися до звуків шипіння та випаровування води. Коли ж ці звуки припиняться, ви можете підняти праску.

Очистити футболку можна за допомогою ножа. Від'єднай від тканини частину малюнка за допомогою ножа, а після цього зніміть його пальцями.

Дії можна повторювати кілька разів – аж поки не вдасться повністю позбутися від малюнка. Після цього знову намочіть тканину, покладіть на малюнок, натисніть праскою і відскребіть принт за допомогою ножа.

Скористайтеся розчинником

Для того, щоб прибрати принт за допомогою розчинника, вам спершу потрібно обрати правильний тим розчинника. Це може бути медичний спирт, рідина для зняття лаку чи засіб для видалення клейких речовин. Ви також можете придбати спеціальний розчинник для видалення вінілових наклейок.

Спершу налийте трохи розчинника на якусь тканину, щоб переконатися, що він не змінить її колір чи якісь інші властивості. Якщо все добре, і ваша тканина добре реагує на розчинник, тоді виверніть футболку навиворіт. Для того, щоб видалити малюнок із зовнішнього боку, вам потрібно просочити ділянку із малюнком розчинником зсередини.

Налийте стільки розчинника, щоб він повністю просочив внутрішній бік футболки там, де ви бачите малюнок. Виверніть футболу лицьовою стороною та видаліть принт за допомогою пальців чи гострої сторони ножа. Дії потрібно повторювати, поки повністю не видалите малюнок. Після цього футболку потрібно вимити за допомогою води. А щоб позбутися запаху розчинника, ви можете додати до води порошок чи мило.