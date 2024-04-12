Рисунки на одежде могут быть приятными, но порой они надоедают. А иногда случается так, что принт начинает трескаться, и поэтому вся вещь выглядит уже поношенной, даже если сама ткань остается в хорошем состоянии. Тогда вы можете убрать принт и сделать футболку однотонной.

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Используйте утюг

Самый простой способ убрать рисунок с футболки – это воспользоваться утюгом. Для этого вам понадобится гладильная доска, сухое полотенце, влажная ткань, нож и, конечно же, сам утюг.

Сначала выложите футболку на гладильную доску или другую ровную поверхность. Под рисунок с внутренней стороны футболки вам нужно подложить сухое полотенце – это поможет защитить другую сторону от высокой температуры. Сверху на рисунок подстелите влажную ткань, смоченную холодной водой Ткань также нужно хорошо отжать, чтобы она не была слишком мокрой. Именно таким способом вы можете защитить свой утюг от налипания расплавленного рисунка.

Нагретый утюг нужно поставить на влажную ткань поверх рисунка на одежде. Слегка нажмите утюгом на рисунок, чтобы он тщательно прогрелся. Утюг нужно знать, когда влажная ткань под ним полностью высохнет – вы можете прислушаться к звукам шипения и испарения воды. Когда же эти звуки прекратятся, вы можете поднять утюг.

Очистить футболку можно с помощью ножа. Отсоедини от ткани часть рисунка с помощью ножа, а после этого снимите его пальцами.

Действия можно повторять несколько раз – пока не удастся полностью избавиться от рисунка. После этого снова намочите ткань, положите на рисунок, нажмите утюгом и отскребите принт с помощью ножа.

Воспользуйтесь растворителем

Для того, чтобы убрать принт с помощью растворителя, вам сперва нужно выбрать правильный тем растворителя. Это может быть медицинский спирт, жидкость для снятия лака или средство для удаления клейких веществ. Вы также можете приобрести специальный растворитель для удаления виниловых наклеек.

Сначала налейте немного растворителя на какую-то ткань, чтобы убедиться, что он не изменит ее цвет или какие-то другие свойства. Если все хорошо, и ваша ткань хорошо реагирует на растворитель, тогда выверните футболку наизнанку. Для того, чтобы удалить рисунок с внешней стороны, вам нужно пропитать участок с рисунком растворителем изнутри.

Налейте столько растворителя, чтобы он полностью пропитал внутреннюю сторону футболки там, где вы видите рисунок. Выверните футбол лицевой стороной и удалите принт с помощью пальцев или острой стороны ножа. Действия нужно повторять, пока полностью не удалите рисунок. После этого футболку нужно вымыть с помощью воды. А чтобы избавиться от запаха растворителя, вы можете добавить в воду порошок или мыло.