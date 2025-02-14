Механічне чищення накипу з використанням губки чи щітки, звісно, дасть свій результат, але також забере чимало часу та сил, повідомляє 24 Канал. Втім, існують інші методи, які дозволять позбутися накипу за лічені хвилини.

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Як прибрати накип з чайника?

Перш за все потрібно зрозуміти, навіщо ж позбуватися накипу. І окрім того, що його частини можуть потрапляти у вашу їжу та напої, що саме собою неприємно, накип також може стати однією з причин появи карієсу, остеохондрозу та кількох інших неприємних захворювань.

Тож з очищенням чайника від білого нальоту затягувати точно не варто. Якщо ваш чайник скляний, пластиковий чи металевий, ви можете використати оцет – але для електрочайників він вважається надто агресивним.

Для цього методу потрібно взяти 100 мілілітрів речовини та залити у чайник, після чого поставити його на повільний вогонь. Будьте готові до сильного та неприємного запаху – та результат вас точно потішить. Воду потрібно кип'ятити, аж поки не побачите, що накип почав відшаровуватися. Після цього потрібно зачекати ще кілька хвилин, а тоді вилити оцет.



Чайник можна легко очистити / Фото Pexels

Сполосніть чайник чистою водою, а перед використанням двічі закип'ятіть у ньому воду та злийте.

Втім, це не єдиний спосіб очищення накипу. Якщо з неприємним запахом на кухні ви миритися не хочете, набагато краще буде використати лимонну кислоту. Її потрібно засипати у чайник та залити водою, а після цього поставити на вогонь. Метод підходить як для електричних чайників, так і для таких, що ставляться на плиту.

Коли вода закипить, ви помітите, що шар накипу відшарувався. Воду потрібно злити та за потреби повторити процедуру. Перед використанням чайника потрібно ретельно прополоскати його чистою проточною водою.

Ось ще кілька перевірених методів очищення: