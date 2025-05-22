На щастя, скраб можна виготовити вдома цілком самостійно – і він буде зовсім не гіршим від магазинних варіантів, повідомляє 24 Канал. Для цього вам знадобляться тільки ті інгредієнти, що, скоріш за все, вже є десь вдома.

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Кавовий скраб

Якщо ви полюбляєте каву, тоді цей скраб саме для вас! І найкраща частина – вам навіть не доведеться використовувати продукт, який ви могли б випити – у скраб йде підсушена та просмажена кавова гуща, що залишається з ранкового напою.

Після того, як ви підготуєте гущу, змішайте її у пропорції 1:3 з йогуртом чи жирними вершками. Масажуйте шкіру цією сумішшю протягом 2 – 5 хвилин. В результаті отримаєте ніжну м'яку шкіру.



Кавовий скраб приготувати досить просто / Фото Pexels

Медово-сольовий скраб

Цей скраб надзвичайно простий у приготуванні, адже, як можна зрозуміти з назви, містить всього два інгредієнти – мед та сіль. Потрібно змішати 200 грамів солі та 100 грамів рідкого меду. Після цього нанесіть отриману суміш на тіло та масажуйте кілька хвилин.

Перед тим, як змити скраб, дайте суміші трохи побути на шкірі. Використовувати такий скраб радять раз на тиждень – він вже став класичним рецептом.

До речі, раніше ми вже розповідали про простий спосіб відростити довге та густе волосся – потрібно тільки додати в шампунь один інгредієнт.

Рослинний скраб

Для цього скрабу вам знадобляться такі інгредієнти:

сік лимону;

лляна олія;

насіння фенхелю;

сушений чебрець.

Потрібно змішати 4 столові ложки чебрецю, 3 чайні ложки подрібненого фенхелю, а також сік половини лимона. Суміш потрібно залити кип'ятком та настоювати протягом 15 хвилин. Після цього додайте 3 столові ложки лляної олії.

Вже тоді можна починати процедуру скрабування – але не використовуйте засіб частіше, ніж раз на тиждень.