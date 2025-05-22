К счастью, скраб можно изготовить дома вполне самостоятельно – и он будет совсем не хуже магазинных вариантов, сообщает 24 Канал. Для этого вам понадобятся только те ингредиенты, что, скорее всего, уже есть где-то дома.

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Кофейный скраб

Если вы любите кофе, тогда этот скраб именно для вас! И лучшая часть – вам даже не придется использовать продукт, который вы могли бы выпить – в скраб идет подсушенная и прожаренная кофейная гуща, что остается с утреннего напитка.

После того, как вы подготовите гущу, смешайте ее в пропорции 1:3 с йогуртом или жирными сливками. Массируйте кожу этой смесью в течение 2 – 5 минут. В результате получите нежную мягкую кожу.



Кофейный скраб приготовить достаточно просто / Фото Pexels

Медово-солевой скраб

Этот скраб очень прост в приготовлении, ведь, как можно понять из названия, содержит всего два ингредиента – мед и соль. Нужно смешать 200 граммов соли и 100 граммов жидкого меда. После этого нанесите полученную смесь на тело и массируйте несколько минут.

Перед тем, как смыть скраб, дайте смеси немного побыть на коже. Использовать такой скраб советуют раз в неделю – он уже стал классическим рецептом.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о простом способ отрастить длинные и густые волосы – нужно только добавить в шампунь один ингредиент.

Растительный скраб

Для этого скраба вам понадобятся такие ингредиенты:

сок лимона;

льняное масло;

семена фенхеля;

сушеный тимьян.

Нужно смешать 4 столовые ложки тимьяна, 3 чайные ложки измельченного фенхеля, а также сок половины лимона. Смесь нужно залить кипятком и настаивать в течение 15 минут. После этого добавьте 3 столовые ложки льняного масла.

Уже тогда можно начинать процедуру скрабирования – но не используйте средство чаще, чем раз в неделю.