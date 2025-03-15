5 речей, які треба поставити в сумку, щоб привернути гроші: це точно працює

Вже віддавна люди вірять в так звані грошові обереги, які мають таку фінансову енергетику, що можуть привернути в життя гроші. Для цього треба їх поставити в сумку, кишеньку чи гаманець.

За прикметами, гроші можна притягнути за допомогою простих речей, пише 24 Канал. Для більшості людей це може бути вигадкою, однак покращити своє матеріальне становище справді можна досить просто.

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Що покласти в сумку для привернення речей

Ще наші предки вірили в те, що залучити фінансовий потік в дім можна завдяки усіляким оберегам. У сучасному світі кажуть, що це справді має ефект, якщо людина вірить в їхню дію й підкріплює їхнє значення діями, які допоможуть досягнути фінансового достатку. Езотерики ж впевнені, що певні речі здатні працювати самі й привернуть в життя гроші за лічені дні.

Спеціальні талісмани й амулети

Покладіть в сумку талісмани й амулети золотого кольору у вигляді риби чи жаби, щоб залучити в життя багатство. Цю річ рекомендовано носити у віддаленій кишеньці сумки.

Кориця

Звичайний запах кориці здатен привабити в життя гроші та відкрити фінансовий потік. Потрібно лише носити в сумці паличку кориці й можете не сумніватися в тому, що гроші завжди будуть з вами.

Кавові зерна чи бобові

Ці речі чудово привертають фінансовий потік та мають гарну здатність очистити енергетику від безгрошів’я. Потрібно носити в сумці квасолинки, боби чи кавові зернятка й успіх не забариться.



Кавові зерна привертають гроші / Фото Pexels

Щаслива монета

Кажуть, що потрібно знайти монету, рік випуску якої збігається із вашою датою народження. Якщо носити її постійно в гаманці, то можна точно залучити в життя фінансове благополуччя.

Червоний колір

Ще в давнину люди вірили, що червоний колір приваблює гроші. У такому випадку можна купити червоний гаманець, але це не обов’язково. Ті, хто не люблять яскраві кольори, можуть просто поставити всередину червону нитку чи маленький шматочок тканини.