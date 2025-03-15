5 вещей, которые надо поставить в сумку, чтобы привлечь деньги: это точно работает

Уже давно люди верят в так называемые денежные обереги, которые имеют такую финансовую энергетику, что могут привлечь в жизнь деньги. Для этого надо их поставить в сумку, кармашек или кошелек.

По приметам, деньги можно привлечь с помощью простых вещей, пишет 24 Канал. Для большинства людей это может быть выдумкой, однако улучшить свое материальное положение действительно можно достаточно просто.

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Что положить в сумку для привлечения вещей

Еще наши предки верили в то, что привлечь финансовый поток в дом можно благодаря всевозможным оберегам. В современном мире говорят, что это действительно имеет эффект, если человек верит в их действие и подкрепляет их значение действиями, которые помогут достичь финансового достатка. Эзотерики же уверены, что определенные вещи способны работать сами и привлекут в жизнь деньги за считанные дни.

Специальные талисманы и амулеты

Положите в сумку талисманы и амулеты золотого цвета в виде рыбы или лягушки, чтобы привлечь в жизнь богатство. Эту вещь рекомендуется носить в отдаленном кармашке сумки.

Корица

Обычный запах корицы способен привлечь в жизнь деньги и открыть финансовый поток. Нужно только носить в сумке палочку корицы и можете не сомневаться в том, что деньги всегда будут с вами.

Кофейные зерна или бобовые

Эти вещи прекрасно привлекают финансовый поток и имеют хорошую способность очистить энергетику от безденежья. Нужно носить в сумке фасолинки, бобы или кофейные зернышки и успех не заставит себя ждать.



Кофейные зерна привлекают деньги / Фото Pexels

Счастливая монета

Говорят, что нужно найти монету, год выпуска которой совпадает с вашей датой рождения. Если носить ее постоянно в кошельке, то можно точно привлечь в жизнь финансовое благополучие.

Красный цвет

Еще в древности люди верили, что красный цвет привлекает деньги. В таком случае можно купить красный кошелек, но это не обязательно. Те, кто не любят яркие цвета, могут просто поставить внутрь красную нить или маленький кусочек ткани.