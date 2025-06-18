Півонії стоятимуть у вазі тижнями: ось що потрібно зробити

Півонії – це чудові квіти, які саме зараз у розквіті, і тому їх часто можна побачити у букетах та квіткових композиціях. Та, на жаль, це не найбільш довговічні квіти. І якщо помилитися у догляді, вони почнуть в'янути за лічені дні.

Півонії – це одні з улюблених квітів багатьох людей, адже вони символізують ніжність, витонченість та ніжність, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви хочете, аби букет з півоніями тішив вас не кілька днів, а кілька тижнів, потрібно розібратися з тим, як за ними доглядати.

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Як підготувати півонії до встановлення у вазу?

Для того, аби півонії стояли досить довго у вазі, потрібно перед тим, як ставити їх туди, підготувати квіти. Перш за все, одразу ж після того, як отримаєте букет, перевірте, у якому він стані. Якщо бутони ще надто закриті, їх можна розпушити пальцем, аби вони розкрилися швидше.

До речі, ще не всі знають, але півонії можна зберігати у холодильній камері – і там вони стоятимуть досить довго. Це може бути досить корисним, якщо ви хочете зберегти їх свіжими до якоїсь конкретної події. Але якщо зберігати півонії у холодильнику надто довго, тоді листя може зів'янути, а самі бутони вже не виглядатимуть привабливо.

Не варто через це дуже сильно засмучуватися – адже досить буде очистити стебло від зморщеного листя та покласти на деякий час півонії у місткість з водою, і квіти за лічені хвилини повернуться до життя, а бутони знову стануть пружними.



Півонії можуть стояти у вазі довго / Фото Pexels

Перше, чого варто остерігатися під час догляду за півоніями у вазі – це цвіль та грибки. Якщо ви помітите ознаки цих захворювань, одразу ж видаляйте уражені частини стебла.

До речі, поставити букет півоній можна на балконі. А як створити на ньому справжній куточок релаксу, ми вже розповідали раніше.

Температура води у вазі має бути ледь теплою – від 18 до 22 градусів. Надто холодна вода може сповільнити поглинання вологи, а гаряча – прискорить в'янення бутона. Воду також потрібно замінювати регулярно щодня – тільки так ви зможете підтримувати довге цвітіння квітів.

Та окрім цього можна ще й додати у воду спеціальне підживлення для продовження свіжості – з ним півонії стоятимуть удвічі довше. На одну вазу води потрібно додати чайну ложку цукру та кілька крапель лимонного соку. Перший буде живити рослини потрібними речовинами, а ось сік допоможе уникнути розвитку бактерій.