Пионы будут стоять в вазе неделями: вот что нужно сделать

Пионы – это замечательные цветы, которые именно сейчас в расцвете, и поэтому их часто можно увидеть в букетах и цветочных композициях. Но, к сожалению, это не самые долговечные цветы. И если ошибиться в уходе, они начнут увядать за считанные дни.

Пионы – это одни из любимых цветов многих людей, ведь они символизируют нежность, изящество и нежность, сообщает 24 Канал. Но если вы хотите, чтобы букет с пионами радовал вас не несколько дней, а несколько недель, нужно разобраться с тем, как за ними ухаживать.

Интересно Синичка села на окно: вот что предвещает эта неожиданная примета

Как подготовить пионы к установке в вазу?

Для того, чтобы пионы стояли достаточно долго в вазе, нужно перед тем, как ставить их туда, подготовить цветы. Прежде всего, сразу же после того, как получите букет, проверьте, в каком он состоянии. Если бутоны еще слишком закрыты, их можно разрыхлить пальцем, чтобы они раскрылись быстрее.

Кстати, еще не все знают, но пионы можно хранить в холодильной камере – и там они будут стоять достаточно долго. Это может быть весьма полезным, если вы хотите сохранить их свежими до какого-то конкретного события. Но если хранить пионы в холодильнике слишком долго, тогда листья могут завянуть, а сами бутоны уже не будут выглядеть привлекательно.

Не стоит из-за этого очень сильно расстраиваться – ведь достаточно будет очистить стебель от сморщенных листьев и положить на некоторое время пионы в емкость с водой, и цветы за считанные минуты вернутся к жизни, а бутоны снова станут упругими.



Пионы могут стоять в вазе долго / Фото Pexels

Первое, чего стоит остерегаться во время ухода за пионами в вазе – это плесень и грибки. Если вы заметите признаки этих заболеваний, сразу же удаляйте пораженные части стебля.

Кстати, поставить букет пионов можно на балконе. А как создать на нем настоящий уголок релакса, мы уже рассказывали ранее.

Температура воды в вазе должна быть едва теплой – от 18 до 22 градусов. Слишком холодная вода может замедлить поглощение влаги, а горячая – ускорит увядание бутона. Воду также нужно заменять регулярно ежедневно – только так вы сможете поддерживать долгое цветение цветов.

Но кроме этого можно еще и добавить в воду специальную подкормку для продления свежести – с ним пионы будут стоять вдвое дольше. На одну вазу воды нужно добавить чайную ложку сахара и несколько капель лимонного сока. Первый будет питать растения нужными веществами, а вот сок поможет избежать развития бактерий.