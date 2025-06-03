Тюльпани будуть свіжими на тиждень довше: як за ними правильно доглядати

Кожна дівчина хоче, щоб квіти у вазі тішили її око якомога довше, втім тюльпани мають тенденцію швидко в’янути. Щоб продовжити їм життя, треба вдатися до кількох маніпуляцій, з якими поділилися флористи.

Тюльпанам потрібна ваза з високою шийкою, яка дозволить стеблам тримати бутони й не дозволить падати, пише 24 Канал. Вода повинна бути прохолодною, але не льодяною. Фахівці радять час від часу додавати у воду кубики льоду, щоб зберегти квіти якомога довше свіжими.

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Як зберегти тюльпани свіжими довше

Кожного дня треба змінювати воду у вазі й підрізати стебла на 1 – 2 сантиметри. Слідкуйте за тим, щоб у воді не було листя, оскільки воно почне гнити, а це призведе до розмноження бактерій та вмирання квітів.

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Тримайте вазу з квітами подалі від сонця, оскільки промені негативно впливають на квіти й вкорочують їм життя.

Тюльпани здатні простояти у вазі до 5 днів, але є кілька методів, які дозволять їм виглядати свіжими й красивими понад 7 днів. Для цього треба скористатися кількома порадами.

Додаткові підживлення

Придбайте в магазинах спеціальне підживлення для квітів, яке допомагає їм зберігати свіжість набагато довше.



Використовуйте для тюльпанів додаткове підживлення / Фото Pexels

Аспірин

Вкиньте одну таблетку аспірину на літр води. Це допоможе продовжити життя квітам, оскільки аспірин має властивість знижувати ріст бактерій у воді.

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Проколювання стебел

Для тривалого цвітіння тюльпанів варто проколоти стебла голкою, тоді квіти залишаться свіжими ще на кілька днів довше.

Ці кілька порад є простими й не вимагають великих зусиль, щоб досить просто й легко продовжити життя квітам.