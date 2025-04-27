Птахи самі полетять з городу: ось ефективний спосіб їх відлякати

Дуже часто птахи стають справжньою загрозою для урожаю, тож роками садівники та городники намагаються знайти найбільш ефективні способи, аби їх позбутися.

Городники вже давно знають, що птахи – це не просто барвисті пернаті, але й загроза для ягід та плодів на городі, повідомляє 24 Канал. Тож боротися з їхньою присутністю намагаються усіма можливими способами.

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Що робити, щоб птахи полетіли з городу?

На жаль, ефективних способів боротьби з птахами на ділянці існує не так вже й багато. А якщо ви шукаєте до того ж й дешеві методи, тоді список можна сміливо скоротити вдвоє. Втім, досвідчені садівники та городники все ж знайшли кілька лайфхаків, що допоможуть вам зберегти врожай.

Біоакустичні звуки . Вони вважаються одним з найкращих способів відлякування птахів з городу. Потрібно купити прилад, що імітує звуки хижих птахів, і тоді усі інші будуть оминати вашу ділянку стороною. Головна перевага таких пристроїв полягає у тому, що вони працюють на батарейках.

. Вони вважаються одним з найкращих способів відлякування птахів з городу. Потрібно купити прилад, що імітує звуки хижих птахів, і тоді усі інші будуть оминати вашу ділянку стороною. Головна перевага таких пристроїв полягає у тому, що вони працюють на батарейках. Ультразвуковий відлякувач птахів . Птахам дуже не подобається ультразвук. До того ж такий прилад буде дуже корисний і для боротьби з мишами.

. Птахам дуже не подобається ультразвук. До того ж такий прилад буде дуже корисний і для боротьби з мишами. Бар'єр . Звичайний бар'єр з сітки чи шипастий паркан вже можуть завадити птахам потрапляти на вашу територію. І тоді ваш врожай зберегти буде набагато простіше.

. Звичайний бар'єр з сітки чи шипастий паркан вже можуть завадити птахам потрапляти на вашу територію. І тоді ваш врожай зберегти буде набагато простіше. Вода . Птахам не дуже подобається вода, і якщо встановити на городі розприскувачі води, тоді птахи не будуть надовго опускатися на грядки.

. Птахам не дуже подобається вода, і якщо встановити на городі розприскувачі води, тоді птахи не будуть надовго опускатися на грядки. Візуальні відлякувачі птахів – вони імітують око дикого птаха, або ж його голову, але є і моделі, що повністю повторюють макет хижака, що атакує. Такі відлякувачі можуть навіть хитатися на вітрі, імітуючи політ.

Дуже часто птахи також селяться і у житлах людей. Раніше ми вже розповідали, що робити, аби птахи не вили гнізда в домі.

Також дуже часто використовують різноманітні відбивачі світла з шумовим ефектом, як-от стрічки, підвіски та диски, що виблискують на сонці. Вішають їх зазвичай там, де не хочуть бачити птахів, і цей спосіб може виявитися досить ефективним – та тільки спершу. Потрібно бути готовими до того, що пернаті досить швидко звикають до шуму та світла, а ефект відбивачі дають тільки у вітряну та сонячну погоду.



Відлякати птахів від городу цілком можливо / Фото Pexels

Ще один надійний спосіб, яким можна скористатися – це виготовлення опудала. Цей метод був популярним здавна не просо так; з підручних засобів можна спорудити на городі подобу людини – але й такий метод працюватиме відносно недовго.