Як позбутися птахів біля дому: полетять самі вже за день

Не тільки жителі приватних будинків, але й ті, що живуть на останніх поверхах багатоповерхівок, можуть зіштовхнутися з таким не надто приємним явищем, як птахи під дахом.

Горобці і голуби – це птахи, яких вдосталь і в місті, і в селі, і дуже часто сусідство з ними надокучає мешканцям будинків, повідомляє 24 Канал. Та прогнати їх від оселі досить просто, якщо знати спосіб.

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Чим небезпечне сусідство з птахами?

Перша причина дуже проста – пернаті сусіди часом бувають досить набридливі. Вони часто бігають дахом, скрегочуть лапами та шумлять, а також в'ють гнізда. Постійний гуркіт, спів та фекалії можуть дратувати власників будинків, а також ускладнювати життя.



Птахи під дахом можуть бути небажаними сусідами / Фото Pexels

Під час гніздування птахи також можуть здіймати багато пилу та переносити грибки й бактерії. Але найбільша неприємність полягає в тому, що зараз багато сучасних осель утеплені спеціальними матеріалами, що мають дихати для виконання своїх функцій. А голуби та ластівки під час гніздування можуть порушити природну вентиляцію – і це призводить до утворення конденсату та руйнування матеріалу.

До речі, раніше ми розповідали, як відігнати птахів від городу, аби вони не нищили врожай.

Як можна позбутися птахів біля дому?

Для того, аби птахи облишили ідею гніздуватися саме у вас під дахом, можна використати кілька поширених і перевірених часом методів.