Как избавиться от птиц возле дома: улетят сами уже через день
- Птицы под крышей могут вызвать шум, пыль, грибки, и даже повредить вентиляцию современных утепленных домов.
- Методы для отпугивания птиц: шипованные сетки, чучела, блестящие предметы, радиоприемник, вода, и жестяные банки.
- Важно использовать методы, которые отпугивают птиц, без вреда для них.
Не только жители частных домов, но и те, что живут на последних этажах многоэтажек, могут столкнуться с таким не слишком приятным явлением, как птицы под крышей.
Воробьи и голуби – это птицы, которых вдоволь и в городе, и в селе, и очень часто соседство с ними надоедает жителям домов, сообщает 24 Канал. И прогнать их от дома достаточно просто, если знать способ.
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Чем опасно соседство с птицами?
Первая причина очень проста – пернатые соседи порой бывают довольно надоедливы. Они часто бегают по крыше, скрежещут лапами и шумят, а также вьют гнезда. Постоянный грохот, пение и фекалии могут раздражать владельцев домов, а также усложнять жизнь.
Птицы под крышей могут быть нежелательными соседями / Фото Pexels
Во время гнездования птицы также могут поднимать много пыли и переносить грибки и бактерии. Но самая большая неприятность заключается в том, что сейчас многие современные дома утеплены специальными материалами, которые должны дышать для выполнения своих функций. А голуби и ласточки во время гнездования могут нарушить естественную вентиляцию – и это приводит к образованию конденсата и разрушению материала.
Кстати, ранее мы рассказывали, как отогнать птиц от огорода, чтобы они не уничтожали урожай.
Как можно избавиться от птиц возле дома?
Для того, чтобы птицы оставили идею гнездиться именно у вас под крышей, можно использовать несколько распространенных и проверенных временем методов.
- Шипованные сетки. Когда начинаете борьбу с незваными гостями, стоит помнить, что действия должны быть направлены на отпугивание птиц, а вовсе не на их истребление – поэтому разрушать гнезда и уничтожать птиц запрещено. Зато вы можете поставить на крышу сетку, которая помешает птицам на него приземляться.
- Чучела. На крыше частного дома можно поставить чучело в виде человека – на какое-то время это отпугнет птиц. Недостаток заключается в том, что до чучела они могут довольно легко уничтожить.
- Домашний хищник. Если у вас дома есть кот, проблема с гнездами на чердаке или под карнизом, скорее всего, даже не появится.
- Блестящие предметы. Пернатым не нравятся блестящие предметы – они пугаются бликов света, и если вы повесите под крышей куски алюминиевой сетки или разрезанные диски, птицы будут обходить этот участок.
- Радиоприемник. Поставьте ближе к балкону или подоконнику радиоприемник. И каждый раз, когда вас будут посещать птицы, включайте его на полную громкость. Птицы не любят громкие звуки, и гнездиться в таком месте не будут. Но у способа есть и очевидный недостаток – громкие звуки могут вызвать раздражение не только у голубей, но и у соседей.
- Вода. Птицы не очень любят воду, поэтому обливание их из шланга отобьет у них желание приближаться к балкону или террасе.
- Жестяные банки. Соберите старые жестяные банки и развесьте их на балконе. От ветра они будут сталкиваться между собой и создавать неприятный для птиц шум.