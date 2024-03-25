Коли борошно зберігається протягом тривалого часу і запаковане не зовсім герметично, там можуть з'явитися жучки, а це створює чимало незручностей. Та для того, щоб їх позбутися, вам потрібно зробити всього кілька простих кроків.

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Як позбутися жучків у борошні

Основна причина появи жучків у продукті – це наявність їхніх яєць у ньому ще на момент покупки. А ось виникнення цієї проблеми може спровокувати неправильне зберігання, фасування чи транспортування вашого борошна. Тож якщо ви зібралися щось пекти чи готувати, та виявили, що у продукті з'явилися жучки, у вас може виникнути питання, чи можна його і надалі споживати?

Насправді відповідь – ні, адже ці жучки залишають у борошні свої продукти життєдіяльності, і під час потрапляння в організм людини вони можуть спровокувати і розлади травлення, і навіть деякі алергічні реакції. Якщо продукт дуже сильно забруднений жучками, врятувати його, на жаль, вже неможливо, тож краще його викинути, щоб не нашкодити здоров'ю.

Але якщо жучків ще небагато, ви цілком можете врятувати продукт. У такому випадку вам потрібно виконати кілька дій, щоб позбутися цих "непроханих гостей". Втім, пам'ятайте, що повністю очистити борошно не завжди можливо, і навіть після того, як ви виконаєте усі кроки, ви маєте перевірити якість борошна перед тим, як додавати його у їжу.



Борошно можна просіяти від жучків / Фото Pexels

Перш за все, якщо жучків небагато, вам потрібно очистити ваш продукт від дорослих особин. Після цього просійте його та переберіть вручну. А ось третій крок вже цікавіший – вам потрібно провести температурну обробку вашого борошна. Для цього покладіть його на кілька днів у морозильну камеру.

Або ж ви можете прогріти його пів години у духовці за температури 50 градусів.