Когда мука хранится в течение длительного времени и упакована не совсем герметично, там могут появиться жучки, а это создает немало неудобств. Но для того, чтобы от них избавиться, вам нужно сделать всего несколько простых шагов.

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Как избавиться от жучков в муке

Основная причина появления жучков в продукте – это наличие их яиц в нем еще на момент покупки. А вот возникновение этой проблемы может спровоцировать неправильное хранение, фасовки или транспортировки вашей муки. Поэтому если вы собрались что-то печь или готовить, и обнаружили, что в продукте появились жучки, у вас может возникнуть вопрос, можно ли его и в дальнейшем потреблять?

На самом деле ответ – нет, ведь эти жучки оставляют в муке свои продукты жизнедеятельности, и при попадании в организм человека они могут спровоцировать и расстройства пищеварения, и даже некоторые аллергические реакции. Если продукт очень сильно загрязнен жучками, спасти его, к сожалению, уже невозможно, поэтому лучше его выбросить, чтобы не навредить здоровью.

Но если жучков еще немного, вы вполне можете спасти продукт. В таком случае вам нужно выполнить несколько действий, чтобы избавиться от этих "незваных гостей". Впрочем, помните, что полностью очистить муку не всегда возможно, и даже после того, как вы выполните все шаги, вы должны проверить качество муки перед тем, как добавлять ее в пищу.



Муку можно просеять от жучков / Фото Pexels

Прежде всего, если жучков немного, вам нужно очистить ваш продукт от взрослых особей. После этого просейте его и переберите вручную. А вот третий шаг уже интереснее – вам нужно провести температурную обработку вашей муки. Для этого положите ее на несколько дней в морозильную камеру.

Или же вы можете прогреть ее полчаса в духовке при температуре 50 градусов.