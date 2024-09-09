Щоб примножити майбутній врожай: як і коли проводити обрізку ожини

Осіння обрізка ожини – це дуже важлива частина догляду за цією рослиною, тож пропускати її точно не варто. Але коли саме цим зайнятися та скільки гілок обрізати?

Перш за все, потрібно запам'ятати, що ожина – це дворічна рослина. І в перший рік з'являються пагони, а плоди – тільки наступного. Тож всохлий кущ залишати після того, як він вже дав урожай, не варто, адже це тільки ослабить рослину.

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Навіщо обрізати ожину

Старі стебла ожини потрібно не боятися і обрізати, адже тільки так ви допоможете чагарнику давати урожай наступного року. Окрім того, якщо обрізку не проводити, ожина може швидко заполонити надто велику частину ділянки, адже вона швидко розростається.

І ось основні причини, з яких потрібно обрізати ожину восени

збільшення потоку світла, що доходить до рослини;

розподіл корисних речовин по усіх гілках чагарнику;

зменшення розміру куща;

покращення врожайності.

Коли проводити обрізку

Конкретної відповіді на це запитання, на жаль, не існує, тож орієнтуватися потрібно на момент, коли закінчиться плодоношення куща. І за місяць до початку заморозків можна вже братися за обрізку.

Перед проведенням процедури вам потрібно подбати про захист – шипи ожини можуть залишити помітні подряпини та сліди, які будуть довго загоюватися.

Спершу потрібно видалити усі гілки, які сформувалися минулого року та вже виконали свої функції. Зазвичай їх легко помітити – вони темно-коричневі, натомість молоді пагони мають зелене забарвлення.

Після цього проведіть так званий "відбір" пагонів. Тонкі потрібно обрізати, якщо вони не встигли сформуватися повністю. Також молоді гілки потрібно вкоротити, адже довгі будуть згодом ускладнювати для вас доступ до ягід.



Проводити обрізку потрібно восени / Фото Pexels

Хворі пагони також потрібно видалити, і не забудьте оглянути рослину на наявність хвороб та шкідників. Якщо деякі частини куща уражені, без жалю їх видаляйте, інакше хвороба пошириться далі. Видалені гілки потрібно спалити для того, щоб шкідники не почали мандрувати ділянкою далі.

Чим підживити ожину восени

Після завершення обрізки потрібно також і внести добрива. Для того, щоб досягти найкращого ефекту, радять використовувати підживлення кількох видів. Наприклад, ви можете обрати сульфат калію. Сама процедура підживлення не складна, але потребуватиме трохи часу.

Втім, це точно того варте, адже наступного року кущ віддячить вам подвійною кількістю ягід.