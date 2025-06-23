Навіщо класти стакан рису у шафу: цей лайфхак точно вразить

Зазвичай рис зберігається на кухні, і більшості людей навіть не спаде на думку поставити стакан з крупою у шафу з одягом. Втім, дарма – адже там він може принести чимало користі.

Рис – це дуже смачна крупа, з якої можна приготувати чимало страв. Втім, для багатьох людей стане сюрпризом, що він корисний не тільки в кулінарії, але й може розв'язати кілька побутових проблем, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо ставити рис у шафу?

Можливо, вам доводилося зіштовхуватися з проблемою затхлого запаху у шафі. Через нього усі речі набувають неприємного аромату, і позбутися його допомагає тільки повторне прання одягу.

На щастя, виправити цю проблему реально і досить просто – і для цього зовсім не потрібно витрачати гроші на недешеві магазинні засоби. Все, що потрібно – це склянка рису.

Річ у тому, що цей продукт – це не тільки популярний та смачний гарнір, але й сорбент, що може ввібрати усі неприємні аромати. Все, що потрібно зробити, це насипати рису у стакан та поставити його на полицю – і ви вже зовсім скоро помітите, що запах з шафи зникає.



Рис може вбирати вологу / Фото Pexels

За бажанням до рису можна додати ще кілька крапель ефірної олії – найкраще працюватимуть запахи евкаліпта, м'яти, лаванди чи цитрусових. Рис буде діяти протягом 3 – 4 тижнів, та час від часу крупу вже ж потрібно замінювати на свіжу.

До речі, рис корисний не тільки тим, що забирає вологу та запах з вашої шафи; насправді він має ще цілу низку переваг:

боротьба з міллю – поєднання ефірної олії з рисом триматиме міль та інших шкідників на відстані від вашого одягу. А про інші способи боротьби з міллю ми вже розповідали раніше;

– поєднання ефірної олії з рисом триматиме міль та інших шкідників на відстані від вашого одягу. А про інші способи боротьби з міллю ми вже розповідали раніше; ароматизація одягу. Ви не тільки позбудетеся затхлого запаху, але й надасте одягу приємного аромату ефірної олії.

Та якщо ви не хочете використовувати рис для боротьби з вологістю та затхлим запахом, ви можете скористатися й іншими засобами. Особливо ефективними вважаються такі:

харчова сода чи сіль;

горілка – потрібно додати її в пульверизатор в рівних кількостях з водою та обробити полиці;

ватні кульки з парфумом;

кавова гуща.

До слова, кавову гущу можна використовувати не тільки для видалення неприємного запаху. Раніше ми вже розповідали, як можна використати кавову гущу у господарстві, тож не викидайте її.