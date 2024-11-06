Вірите ви чи ні, але існує кілька простих способів різати цибулю і не плакати – і для цього навіть не доведеться одягати лижні окуляри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Жувальна гумка

Виявляється, якщо водночас з нарізанням цибулі ви будете жувати м'ятну жувальну гумку, її охолоджуючий ефект може протидіяти відчуттю печіння. Окрім того, це змусить вас дихати через рот, а це зменшує шанси, що цибуля потрапить вам у ніс.

Жування шматка хліба

Хліб чудовий з будь-якого приводу, і недарма він всьому голова. Але він може бути корисним й тоді, коли вам потрібно нарізати величезну цибулину. Все, що потрібно зробити – це взяти шматочок хліба в рот та жувати його під час нарізання. Працює це так – жування змушує вас вдихати хімічну речовину через рот, а не всмоктувати через ніс та очі.

Охолодження цибулі в холодильнику

Перед тим, як різати цибулю, покладіть її на кільканадцять хвилин до холодильника. Ви будете здивовані, якого вражаючого ефекту можна досягти таким чином. Навіть після нарізання кількох цибулин ви не будете відчувати печіння та сліз, і весь процес пройде повністю безболісно.



Цибулю можна різати без сліз / Фото Pexels

Залиште стебло цибулі

Ходять чутки про те, що саме стебло цибулі містить найбільшу кількість хімічної речовини, що й примушує нас плакати. І коли ви відрізаєте його, ви негайно випускаєте ці хімікати в повітря. А ось якщо залишити його цілим під час нарізання, тоді сліз не має бути.

Нарізання цибулі під холодною водою

Так, цей спосіб дивовижно незручний, але він працює! Дошку для нарізання потрібно поставити на дно раковини й пустити струмінь холодної води. І ось так потрібно й продовжувати нарізання. Втім, будьте обережні, адже шматочки цибулі можуть потрапити у злив!