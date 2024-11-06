Верите вы или нет, но существует несколько простых способов резать лук и не плакать – и для этого даже не придется надевать лыжные очки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Жевательная резинка

Оказывается, если одновременно с нарезанием лука вы будете жевать мятную жевательную резинку, ее охлаждающий эффект может противодействовать ощущению жжения. Кроме того, это заставит вас дышать через рот, а это уменьшает шансы, что лук попадет вам в нос.

Жевание куска хлеба

Хлеб замечательный по любому поводу, и недаром он всему голова. Но он может быть полезным и тогда, когда вам нужно нарезать огромную луковицу. Все, что нужно сделать – это взять кусочек хлеба в рот и жевать его во время нарезания. Работает это так – жевание заставляет вас вдыхать химическое вещество через рот, а не всасывать через нос и глаза.

Охлаждение лука в холодильнике

Перед тем, как резать лук, положите его на несколько минут в холодильник. Вы будете удивлены, какого впечатляющего эффекта можно достичь таким образом. Даже после нарезания нескольких луковиц вы не будете чувствовать жжения и слез, и весь процесс пройдет полностью безболезненно.



Лук можно резать без слез / Фото Pexels

Оставьте стебель лука

Ходят слухи о том, что именно стебель лука содержит наибольшее количество химического вещества, что и заставляет нас плакать. И когда вы отрезаете его, вы немедленно выпускаете эти химикаты в воздух. А вот если оставить его целым во время нарезки, тогда слез не должно быть.

Нарезание лука под холодной водой

Да, этот способ удивительно неудобный, но он работает! Доску для нарезки нужно поставить на дно раковины и пустить струю холодной воды. И вот так нужно и продолжать нарезку. Впрочем, будьте осторожны, ведь кусочки лука могут попасть в слив!