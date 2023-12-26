Якщо вам макіяж взимку виглядає не так привабливо, як вам би хотілося, вам точно пора дізнатися кілька професійних секретів. Робити макіяж може бути зовсім просто, якщо ви правильно підготуєте до нього своє лице.

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Підготуйте шкіру до зимового макіяжу

Сильний вітер, холод та навіть опалення можуть впливати на вашу шкіру сильніше, ніж ви собі уявляєте. Всі ці фактори можуть викликати чутливість шкіри та сухість. Тож зима вимагає додаткового догляду за шкірою: не пропускайте ані ранкові, ані вечірні процедури незалежно від вашого віку.

Також пам'ятайте про нанесення жирного нічного крему на чисту шкіру перед сном, щоб вранці вона виглядала зволоженою та свіжою.

Зберігайте зимовий макіяж легким

Через те, що взимку ваша шкіра дуже легко сушиться, важливо, щоб продуктів на вашому лиці було небагато, натомість варто зосередитися на зволоженні. Додайте трохи зволожувального крему до основи вашого макіяжу – це також буде хорошим кроком, щоб захиститися від впливу холодної погоди на стан лиця.

Майте на увазі, що ніщо гірше не підкреслює суху і обвітрену шкіру, ніж щільний тональний крем.



Не наносьте взимку дуже багато тонального крему / Фото Pexels

Нанесіть зволожувальну помаду

Зволожувати потрібно не тільки щоки, лоб та підборіддя, але і губи. Вони можуть дуже легко стати сухими та обвітреними, якщо ви забудете про догляд за ними, тож намагайтеся підтримувати їх у найкращому стані за допомогою бальзаму для губ.

Взимку ви також можете використовувати більш яскраві тони, щоб зробити обличчя більш живим, тож сміливо експериментуйте з новими кольорами – червоним, темно-рожевим та сливовим.

Нанесіть водостійку туш

Навіть якщо на вулиці немає снігу, від холодного вітру у вас можуть почати сльозитися очі, тож переконайтеся, що макіяж на ваших очах є досить стійким. Саме водостійка туш допоможе уникнути "очей панди" під час холодних місяців.

Уникайте пудри

У більшості випадків пудра може стати чудовим завершенням гарного макіяжу, але взимку вона тільки підкреслить стан вашої шкіри та сприятиме її сухості. Замініть свої тіні для повік на кремові та рідкі версії, і так ви зможете зберегти обличчя м'яким, еластичним та зволоженим, а макіяж виглядатиме краще.